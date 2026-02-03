Відстрочка в "Резерв+": кому більше не потрібно йти до ТЦК для оновлення статусу

Відстрочка в "Резерв+" / © Міноборони України

В Україні запровадили оновлений механізм продовження відстрочок від мобілізації, згідно з яким близько 90% статусів тепер оновлюються автоматично. Процес відбувається без особистого візиту до установ та подання паперових заяв. Усі дані перевіряються через державні реєстри, а результат відображається у застосунку «Резерв+».

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Черговий етап масового автоматичного продовження тривав до 2 лютого включно. Цього разу перелік категорій, які отримують статус без черг, суттєво розширився.

Нові категорії для автоматичного продовження

Як повідомили у Мінобороні, до оновленого алгоритму додали сім категорій громадян, серед яких:

батьки тяжкохворих дітей (без встановленої інвалідності);

особи, які доглядають за тяжкохворими членами родини;

опікуни осіб, визнаних недієздатними;

військовозобов’язані, чия дружина або чоловік має III групу інвалідності;

особи, які здійснюють догляд за родичами 2-го або 3-го ступеня спорідненості з інвалідністю;

одинокі батьки, які виховують дитину віком до 18 років;

працівники середньої освіти (вчителі шкіл).

У міністерстві запевнили, що механізм продовжує діяти для груп, які визначили і раніше. Це, зокрема, люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби, багатодітні батьки (3+ дітей в одному шлюбі), студенти, аспіранти, а також викладачі вищої та професійно-технічної освіти. Також статус автоматично оновлюється для звільнених із полону та осіб, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час війни.

Порядок сповіщення та дії у разі відмови

У міністерстві запевнили, що користувачі «Резерв+» отримують два типи повідомлень: спочатку push-сповіщення про початок перевірки даних, а згодом — підтвердження про продовження відстрочки.

«Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що інформації у державних реєстрах недостатньо або вона застаріла. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП такі заяви більше не приймає», — пояснили у Мінобороні.

Що варто знати про відстрочку 2026 року

Нагадаємо, в Україні від 3 лютого закінчується дія частини автоматичних відстрочок від мобілізації. Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні перевірити її статус, щоб уникнути ризику виклику до військкомату.

Також від 1 січня 2026 року порядок вручення повісток в Україні змінився. Тепер повістку можна отримати не лише вдома чи на роботі, але й у школах, університетах, під час громадських заходів, у державних установах, на блокпостах та на прикордонних пунктах пропуску.

Раніше ми писали, що мобілізація в Україні може торкнутись тих, хто має право на відстрочку, але не вчинив певних дій.

У лютому на роботодавців чекають зміни у правилах бронювання працівників.