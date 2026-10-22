Відстрочка в "Резерв+": що насправді означає позначка "до завершення мобілізації"

Фото ілюстративне / © Міністерство оборони

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Відмітка «до завершення мобілізації» у графі про термін дії відстрочки в додатку «Резерв+» зовсім не гарантує пожиттєве звільнення від призову.

За словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, наразі військовий стан і мобілізація діють до 30 жовтня 2026 року, тож саме до цього дня і буде дійсним таке формулювання.

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У зв’язку з цим юристка радить усім військовозобов’язаним із подібною позначкою спочатку зробити розширений витяг у застосунку й перевірити вказану там точну дату. Після цього важливо простежити, щоб після 30 жовтня відстрочка продовжилася в автоматичному режимі, або ж вчасно подати необхідні папери через ЦНАП.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Якщо в застосунку «Резерв+» немає даних про військовий облік, це найчастіше означає, що людина раніше не стояла на обліку. Коли автоматична синхронізація не спрацювала, треба особисто прийти до ТЦК.

Водночас в Україні почали автоматично продовжувати відстрочки від мобілізації: понад 90% оновлять без заяв і візитів, а перевірити новий строк можна в «Резерв+» до 30 жовтня. Автопродовження діє для 22 категорій за даними реєстрів, і якщо його не сталося, стара відстрочка діє до вказаної дати, а дані можна оновити й подати запит повторно або звернутися до ЦНАП.

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