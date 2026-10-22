ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
509
Час на прочитання
1 хв

Відстрочка в "Резерв+": що насправді означає позначка "до завершення мобілізації"

Юристка розповіла, як за допомогою розширеного витягу з «Резерв+» дізнатися точний термін дії відстрочки та коли потрібно звертатися до ЦНАПу.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Міністерство оборони

Відмітка «до завершення мобілізації» у графі про термін дії відстрочки в додатку «Резерв+» зовсім не гарантує пожиттєве звільнення від призову.

За словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, наразі військовий стан і мобілізація діють до 30 жовтня 2026 року, тож саме до цього дня і буде дійсним таке формулювання.

У зв’язку з цим юристка радить усім військовозобов’язаним із подібною позначкою спочатку зробити розширений витяг у застосунку й перевірити вказану там точну дату. Після цього важливо простежити, щоб після 30 жовтня відстрочка продовжилася в автоматичному режимі, або ж вчасно подати необхідні папери через ЦНАП.

Мобілізація в Україні — останні новини

Якщо в застосунку «Резерв+» немає даних про військовий облік, це найчастіше означає, що людина раніше не стояла на обліку. Коли автоматична синхронізація не спрацювала, треба особисто прийти до ТЦК.

Водночас в Україні почали автоматично продовжувати відстрочки від мобілізації: понад 90% оновлять без заяв і візитів, а перевірити новий строк можна в «Резерв+» до 30 жовтня. Автопродовження діє для 22 категорій за даними реєстрів, і якщо його не сталося, стара відстрочка діє до вказаної дати, а дані можна оновити й подати запит повторно або звернутися до ЦНАП.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie