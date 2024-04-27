Відстрочка від мобілізації: хто може претендувати і які документи потрібно подавати

В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від призову.

Хто може її отримати і які документи потрібні для оформлення відстрочки від мобілізації, розповіла юристка Діана Скумадчук.

Які категорії громадян мають підстави на відстрочку від мобілізації?

особи, що є заброньовані державними органами влади, ОМС, а також іншими приватними підприємствами в порядку встановленому чинним законодавством;

особи, що навчаються на денній формі навчання, тобто є студентами та аспірантами;

особи, в яких один із батьків має інвалідність 1 чи 2 групи та потребує постійного догляду за собою;

особи, що виховують самостійно малолітню або неповнолітню дитину до 18 років;

особи, що мають на своєму утриманні повнолітню дитину, у якої наявна інвалідність 1 чи 2 групи;

інші категорії військовозобовʼязаних осіб.

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Юристка зауважила, що вищеперерахований список не містить всіх юридичних підстав для надання відстрочки від мобілізації, оскільки вони час від часу можуть змінюватися. А тому завжди слід звертатися саме до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" із врахуванням всіх останніх змін до цього закону.

Які документи необхідні для відстрочки від мобілізації?

Діана Скумадчук попереджає, що в залежності від наявної юридичної підстави, що дає право на відстрочку, буде різнитися конкретний перелік документів, що необхідно подавати.

Для студентів та аспірантів:

довідки, що підтверджують його навчання у відповідному вищому навчальному закладі чи науковій установі, студентський квиток, довідку про зарахування тощо;

Для заброньованих працівників:

витяг із рішення про бронювання за формою відповідно до додатку 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року (зазвичай він надається за місцем роботи);

За станом здоров'я: