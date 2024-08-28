Відстрочка від мобілізації 2024: низка категорій втратила це право (перелік)

Тим часом одна категорія громадня, навпаки, отримала право на відстрочку.

Наприкінці серпня Рада підтримала у цілому законопроєкт з новими правилами відстрочки, відповідно до якого низка категорій втратила право на відстрочку.

Про це пише 24 канал.

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Згідно до змін, право на відстрочку втрачають такі категорій українців, як:

Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Багатодітні чоловіки з заборгованістю по аліментах.

Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.

Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї.

Особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони.

Особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії.

Чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими (ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно).

Тим часом одна категорія громадня, навпаки, отримала право на відстрочку. Це йдеться про військовозобов'язаних, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Раніше вона надавалася лише коли йшлося про повнорідних родичів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, відповідно до цього повістки у вересні 2024 року вручатимуть по-новому.

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