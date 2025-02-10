Відстрочка від мобілізації 2025: хто втрачає право та як продовжити бронювання

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація триватиме до 9 травня 2025 року.

Згідно з новими правилами мобілізації в Україні, які набули чинності у 2025 році, всі бронювання, оформлені до 1 грудня 2024 року, втрачають чинність з 28 лютого 2025 року.

Також, військовозобов’язані, котрі до 8 лютого 2025 року оформлювали відстрочку через застосунок "Резерв+", повинні знову зайти в додаток та оновити його, щоб продовжити її термін ще на три місяці. Якщо цього не зробити, відстрочка може бути втрачена.

Хто може втратити бронювання та у кого є відстрочки читайте в матеріалі ТСН.ua.

Критичність підприємств

28 лютого 2025 року закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні.

Підприємства, які не подадуть документи на перепідтвердження, втратять статус критично важливих, а всі їхні працівники втратять бронювання. Ті, які підтвердять "критичність", зможуть бронювати працівників на рік.

Також читайте Українцям радять носити паперові документи про бронювання: у чому причина

Дмитро Кисилевський, член парламентського комітету з питань економічного розвитку, зауважив, що необхідність перегляду критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань, зокрема різке збільшення працівників або зниження заробітної плати до мінімальної.

Заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль зазначила, що для збереження статусу критично важливого підприємства компанії повинні відповідати низці нових вимог, зокрема:

середня заробітна плата має становити не менше 20 тисяч гривень на місяць

відсутність податкових боргів

Підприємства, які отримали статус критичності, перевірятимуться центральним органом виконавчої влади або обласною військовою адміністрацією відповідно до визначених критеріїв. У разі виявлення невідповідностей статус критичності може бути скасований.

Якщо виявиться, що заброньований працівник отримує менше 20 тисяч гривень щомісяця, компанію позбавлять статусу критично важливої. Окрім того, наступні шість місяців компанія матиме заборону на повторне подання документів для отримання бронювання.

Перебронювання за 72 години

Після 28 лютого керівники критично важливих підприємств мають “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua. розповіла, що військовозобов’язані, яких роботодавці не встигнуть забронювати, або якщо підприємство втратило статус критично важливого, втратять бронювання від 28 лютого 2025 року і відповідно й відстрочку, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Бронювання, які були реалізовані від 1 грудня 2024 року вже за новими правилами згідно з постановою Кабміну №1332, є чинними на відповідний строк.

За постановою Кабміну №1332, підприємства, які мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил, мають бути включені до Єдиного переліку критично важливих підприємств на підставі поданого Мінекономіки або державним органом відповідного повідомлення засобами порталу “Дія” в довільній формі.

Після цього таке підприємство може подавати своїх працівників у списках на бронювання через портал “Дія”. У списках зазначаються відомості про таке підприємство та військовозобов’язаних осіб.

“У разі, якщо військовозобов’язаний працівник перебуває на військовому обліку, у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, уточнив вчасно свої персональні дані та не перебуває в розшуку, протягом 72 годин від моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів береться на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки в автоматичному режимі”, – розповіла Марина Бекало.

Також, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, серед іншого, бронювання енергетиків, працівників водоканалів та ЖКГ.

Зокрема, надається можливість бронювання від мобілізації для "військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами в обсягах не більше 75 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання".

Також вказані:

підприємства та організації, уповноважені Міноборони на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

підприємства, які мають договори з військовими частинами ЗСУ, іншими військовими формуваннями, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міністерством оборони;

виробники електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генерувальні) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, щодо них не застосуватимуть критерій відсутності заборгованості зі сплати податків.

Хто має право на відстрочку

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, студенти та батьки трьох і більше дітей можуть автоматично продовжити відстрочку, якщо з їхніми військово-обліковими документами все гаразд.

"Знову ж таки це для тих, хто є студентом і хто є батьком трьох і більше дітей, але знову ж таки батьком трьох та більше дітей за однією матір'ю. Якщо мами різні, то там будуть питання, і тут може бути стоп", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Бронювання через "Дію": що робити далі і чи потрібне підтвердження в ТЦК

Проте важливо враховувати, що батьки мають бути офіційно зареєстровані як опікуни всіх дітей від однієї матері. Адвокат радить не покладатися на слово "автоматично" та самостійно оновлювати дані у військовому резерві. Для тих, хто подає документи вперше, особиста присутність у ТЦК є обов’язковою.

Крім того, тепер ТЦК ретельніше перевірятимуть нотаріальні заяви на відстрочку по догляду за рідними з інвалідністю. Військкомати запитуватимуть інформацію в державних органах щодо можливих інших родичів, які можуть здійснювати догляд.

Право на відстрочку від мобілізації також мають:

рідні зниклих безвісти за особливих обставин;

за особливих обставин; громадяни, які були позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України (йдеться про тих, хто був у російському полоні);

чоловіки, які мають матір або батька з інвалідністю III групи;

III групи; працівники критичних підприємств;

працівники, які можуть бути заброньовані за місцем роботи;

працівники державних органів;

особи, які мають сімейні обставини (батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей; особи, які мають дітей і є єдиним піклувальником через смерть або зникнення іншого з батьків; ті, хто доглядає за непрацездатними родичами або утримує осіб із інвалідністю I чи II групи);

· особи з інвалідністю або проблемами зі здоров’ям.

Відстрочка для студентів

Нагадаємо, в Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту.

Таким чином, за законом, право на відстрочку мають студенти, які навчаються на бакалавра вперше або здобувають рівень "магістр" після "бакалавра".

Також не можуть мобілізувати:

студентів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

аспірантів (бюджет або контракт), які навчаються за денною або дуальною формою;

докторантів та осіб, які зараховані на навчання до інтернатури;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Щоб отримати відстрочку, студентові необхідна довідка про навчання з ЄДЕБО, яка дає право на відстрочку. Її можна отримати в навчальному закладі. Документ повинен мати гербову печатку і бути виданим спеціально для конкретного ТЦК та СП. В довідці має бути зазначено, що студент навчається за денною формою, і прописано дату завершення навчання.

Вже в ТЦК згідно з цією довідкою студентові можуть оформити відстрочку. Для цього знадобляться й додаткові документи, наприклад, паспорт та ідентифікаційний код.

Також читайте Мобілізація в Україні: уряд надав право на бронювання ще одній категорії українців

Адвокатка Марина Бекало в коментарі для ТСН.ua зазначила, якщо студент був раніше відрахований під час здобуття освіти і заново вступив на той самий рівень здобуття освіти (замість поновлення на навчанні), він вважатиметься таким, що порушує послідовність освіти та відповідно втрачає право на відстрочку.

Також втрачають право на відстрочку студенти іноземних закладів освіти.

Продовження відстрочки

Військовозобов’язаним, які оформили відстрочку онлайн, потрібно буде 8 лютого знову зайти в застосунок "Резерв+" і натиснути "Оформити відстрочку". Тоді термін продовжиться ще на три місяці.

Адвокатка Дар’я Тарасенко роз’яснила, на який строк надається відстрочка та як продовжується згідно з постановою КМУ №560 в новій редакції.

Тарасенко зауважила, що сплив строку, на який надано відстрочку, не означає мобілізацію. Якщо право на відстрочку існує й далі, то зі спливом строку можливо знову оформити відстрочку.

Строк, на який надається відстрочка:

заброньовані – на строк, визначений у документах про бронювання

особи з інвалідністю – на весь строк чинності інвалідності

особи, визнані тимчасово непридатними – на строк тимчасової непридатності, зазначений у висновку ВЛК (не більше 12 місяців)

держслужбовці (пп. 16-23 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") – на строк перебування на відповідній посаді

інші військовозобов'язані, що мають право на відстрочку (п. 24 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") – на строк, визначений законодавством для відповідної підстави

здобувачі освіти, докторанти, інтерни – на семестр, але не більше ніж на 6 місяців

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ – до завершення навчального року

члени сім'ї зниклих безвісти чи загиблих на війні, Героїв України, Революції Гідності – на строк дії відповідних підстав

Всім іншим – на строк дії відповідних підстав, але не більше, ніж на строк проведення мобілізації.

Як пояснила Тарасенко, відстрочка продовжується автоматично для тих, на кого розповсюджується загальне правило, тобто всіх, окрім зазначених вище.

Для тих, для кого передбачене автоматичне продовження відстрочки, саме слово "автоматично" означає, що немає потреби вчиняти будь-які додаткові дії – ані з боку військовозобов'язаного, ані з боку комісії.

Хто отримає 100% "броні"

Уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів.

Згідно з повідомленням МОЗ, зміни до бронювання під час дії воєнного стану запровадили постановою уряду № 36 від 14.01.2025 року.

Відтак підлягають бронюванню всі військовозобов’язані медичні працівники (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності

закладів громадського здоров’я

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові

Для решти фахівців, які працюють у медустановах – обмеження в бронюванні залишаються чинними.

"Також право на 100% бронювання отримали усі військовозобов’язані, які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", – уточнили в повідомленні.

Скасування відстрочки

Також, як повідомляє Судово-юридична газета, автоматично оформлена через "Резерв+" відстрочка буде автоматично скасована в разі виявлення відсутності на неї права під час цифрової взаємодії.

Це передбачають зміни, які вніс Кабмін постановою №1558 від 31 грудня 2024 року до Порядку проведення призову, затвердженого постановою №560.

Водночас відповідно до внесених змін до пункту 59 Порядку, якщо дані в державних реєстрах свідчать про те, що ви більше не можете користуватися відстрочкою, то відстрочка буде скасована автоматично.

Також внесеними постановою №1558 змінами передбачено, що інформацію про те, чи має людина відстрочку від армії, одразу ж записують до спеціальної бази даних. Це відбувається в той день, коли людина отримує документ про відстрочку або коли їй надсилають повідомлення про те, що відстрочку скасовано. Повідомлення можуть надсилати на пошту, електронну пошту або через додаток "Резерв+".

Також читайте Газовикам спростили процедуру бронювання під час мобілізації

Якщо система, яка об'єднує всі дані про військовозобов'язаних (Єдиний державний реєстр), не може автоматично підтвердити, що людина має право на відстрочку, то військкомат (ТЦК) зв'яжеться з цією людиною, щоб вона надіслала відповідні документи для продовження раніше наданої відстрочки.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Для отримання відстрочки від мобілізації в Україні 2025 року необхідно надати офіційні документи, які підтверджують право на це. В разі відсутності таких документів відстрочка не надається.

Зміни в законодавстві також передбачають новий порядок бронювання працівників, який тепер здійснюється Міністерством оборони України замість Міністерства економіки.

Деяким категоріям військовозобов'язаних для цього не потрібно йти до ТЦК та СП, наприклад, відстрочка в "Резерв+" доступна для студентів, осіб з інвалідністю і багатодітних батьків.

Начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда розповів, що для того, щоб отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низки заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову в наданні відстрочки.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, чого очікувати військовозобов'язаним українцям у лютому.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.