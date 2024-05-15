Відстрочка від мобілізації через утримання дітей: хто має право, які умови

Зокрема, право на відстрочку мають батьки навіть повнолітньої дитини за умови наявності в неї інвалідності I чи II груп.

Закон про мобілізацію в Україні передбачає право на відстрочку від військової служби для військовозобов’язаних чоловіків та жінок, які мають на утриманні від трьох дітей або ж дитину з інвалідністю. Однак це не весь перелік тих категорій людей, які можуть претендувати на відстрочку на підставі утримання дітей.

Хто має право на відстрочку від мобілізації на підставі утримання дітей – читайте на ТСН.ua.

Право на відстрочку мають:

жінки та чоловіки, на утриманні яких є троє та більше дітей віком до 18 років. Водночас таке право не надається тим, хто має заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує загальну суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

жінка чи чоловік, який самостійно виховує та утримує дитину віком до 18 років за рішенням суду;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років чи дитину з важкими хворобами;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебуває дитина, яка є повнолітньою особою з інвалідністю I чи II груп;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота чи позбавлена батьківського піклування віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

Відстрочка від мобілізації, якщо є 3 дітей – як оформити

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Для отримання відстрочки, батьки повинні подати заяву до ТЦК та СП з пакетом необхідних документів, які підтверджують сімейний стан та кількість дітей. Це можуть бути свідоцтва про народження дітей або документи, які підтверджують усиновлення чи опіку.

Зауважимо, що відстрочка від мобілізації надається лише за наявності підтвердження того, що облікований вік наймолодшої дитини ще не досяг вікової межі для призову на військову службу – тобто 18 років. Якщо ж після подання заяви обставини сім'ї змінилися і дитина досягла відповідного віку, батьки повинні повідомити про це до ТЦК, щоб не порушити закон.

Як підтвердити утримання трьох і більше дітей

Під "утриманням трьох і більше дітей" мається на увазі факт батьківства або опіки над трьома і більше дітьми, а також надання їм матеріальної та фізичної підтримки, включно з утриманням, освітою, медичним доглядом.

Щоб підтвердити факт утримання трьох і більше дітей, треба:

якщо чоловік не проживає зі своєю дитиною (дітьми) – надати документи, які б підтверджували факт утримання такої дитини (дітей): рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей); довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати таких аліментів, тощо;

– надати документи, які б підтверджували факт утримання такої дитини (дітей): рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей); довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати таких аліментів, тощо; якщо чоловік проживає зі своєю дитиною (дітьми), але розлучений з їхньою матір’ю – надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей; рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, або посвідчення батька багатодітної сім’ї;

– надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей; рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком, або посвідчення батька багатодітної сім’ї; якщо це усиновлені діти – надати свідоцтва про народження, рішення суду про всиновлення, свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Саме рішення суду про всиновлення дітей підтверджує факт утримання цих дітей.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав в одному матеріалі все про види відстрочок від мобілізації з поясненнями, хто має право на відстрочку, і хто може втратити його.

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