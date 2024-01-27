Відстрочка від мобілізації: чи може її отримати батько, який сам виховує дитину

Через військове вторгнення РФ, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Але деякі особи мають право на відстрочку від мобілізації.

Адвокат Андрій Карпенко на порталі b2bconsult розповів, чи може отримати відстрочку чоловік, який розлучився з дружиною та самостійно виховує дітей.

Карпенко пояснив, що абзацом п’ятим ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Але для цього треба мати такі документи:

свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлою.

Адвокат додав, що останнім часом чоловіки мають доводити факт самостійного виховання дітей в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше адвокат Андрій Карпенко розповів про можливість отримання відстрочки від призову у чоловіка, який є батьком дитини з інвалідністю.

Читайте також: