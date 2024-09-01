Відстрочка від мобілізації для аспірантів: хто має право та як оформити

За новими мобілізаційними правилами права на відстрочку позбавили кілька категорій чоловіків, які навчаються в аспірантурі.

Після початку повномасштабної війни в Україні та оголошення мобілізації значно збільшилась кількість військовозобов'язаних чоловіків, які використовують систему освіти для уникнення від призову на військову службу. Тому Міністерство освіти та науки України посилило вимоги для тих, хто бажає продовжувати навчання в аспірантурі. Нововведення дозволять "відсіяти" ухилянтів від тих, хто насправді хоче присвятити своє професійне життя науці.

Хто з аспірантів зберіг право на відстрочку від мобілізації та як її оформити – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Які аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації

Згідно з оновленими правилами мобілізації право на відстрочку мають студенти та аспіранти без обмеження віку, які здобувають першу вищу освіту або підвищують рівень освіти за попередньо здобутим фахом і при цьому навчаються на денній або дуальній формі.

Отже, згідно з законом право на відстрочку втратили:

здобувачі другої та третьої вищої освіти;

ті, хто навчається заочно.

Нові правила вступу до аспірантури

Міністерство освіти та науки 24 червня 2024 року змінило правила вступу до аспірантури. Зокрема, значно зменшили кількість місць денної форми навчання та підвищили прохідний бал. Натомість всі місця для аспірантів денної форми навчання зробили бюджетними.

Вступити до аспірантури на контракт відтепер можна тільки на заочну форму навчання, що не дає права на відстрочку від мобілізації.

Ще одне нововведення 2024 року – обов'язкове складання єдиного вступного іспиту для майбутніх аспірантів, до якого увійшли тести з іноземної мови та логіки.

Вимоги для вступу до аспірантури посилили навмисно, щоб не допустити використання системи вищої освіти як інструменту для ухилення від мобілізації й водночас полегшити здобуття наукового ступеня тими, хто насправді має бажання займатися наукою.

Що робити аспіранту для отримання відстрочки

Варто зауважити, що відстрочку від мобілізації можуть отримати ті аспіранти, які вже склали вступні іспити та фактично зараховані на денну форму навчання (тобто у навчальному закладі вже виданий наказ про зарахування).

Це означає, що тих чоловіків, які тільки подали заяву на вступ до аспірантури, або щойно склали іспити, можуть мобілізувати, якщо у навчальному закладі ще немає наказу про їх зарахування на навчання.

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, аспіранту необхідно:

Отримати у навчальному закладі довідку про навчання в аспірантурі на денній або дуальній формі. Подати заяву про надання відстрочки до ТЦК, у якому аспірант перебуває на військовому обліку разом із довідкою з навчального закладу.

Зверніть увагу, надання відстрочки від мобілізації не звільняє аспірантів від дотримання вимог мобілізаційного законодавства. Незалежно від наявності відстрочки, вони мають вчасно оновлювати військово-облікові дані та проходити ВЛК з встановленою правилами періодичністю.

Нагадаємо, деякі українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації без візиту до ТЦК за допомогою застосунку "Резерв+". Зокрема така можливість з'явиться у багатодітних батьків, людей з інвалідністю та студентів.

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