Відстрочка від мобілізації для догляду за близькими: хто має право та як отримати

З 18 травня 2024 року право на відстрочку на підставі наявності хворих членів родини можуть отримати 9 категорій військовозобов'язаних.

Про це розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в ефірі Еспресо.

За словами правозахисниці, відстрочка від мобілізації надається за певних умов, які необхідно підтверджувати документально. Рішення щодо надання відстрочки приймає ТЦК та СП після перевірки документів та заявлених фактів щодо необхідності догляду за членами родини.

Отже, відтермінувати мобілізацію під час дії воєнного стану можуть військовозобов'язані громадяни України, які доглядають/утримують:

важкохвору дитину, якій не встановлено групу інвалідності;

неповнолітню дитину з інвалідністю;

повнолітню дитину з інвалідністю І чи II групи;

дружину/чоловіка з інвалідністю І-II групи;

непрацездатну особу з інвалідністю III групи (за певних умов);

хворих дружину/чоловіка, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного догляду;

одного з батьків (своїх чи дружини/чоловіка) з інвалідністю І-II групи, за умови, що особа висловила бажання, щоб її доглядав саме цей родич;

членів родини другого рівня спорідненості з інвалідністю І чи II групи – рідні брати, сестри, баба, дід, онуки;

членів родини третього рівня спорідненості за умови відсутності ближчих родичів, які можуть їх доглядати – неповнорідні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.

Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за членом родини

Заяву на відстрочку від мобілізації для догляду за хворою людиною необхідно подати до ТЦК та СП у паперовій або електронній формі, якщо така можливість буде реалізована в електронному кабінеті військовозобов'язаного.

Разом із заявою потрібно надати ще низку документів (за наявності):

письмову заяву особи, яка потребує догляду із зазначенням її ідентифікаційного коду і підтвердженням факту відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

посвідчення особи з інвалідністю, яка потребує догляду;

висновки МСЕК або ЛКК;

акт про встановлення факту здійснення догляду;

інші документи залежно від ситуації, які підтверджують необхідність постійного догляду і зазначені у правилах надання відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, за новим законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Відповідно вагітність жінки не прирівнюється наявності дитини. Тільки після народження дитини чоловік буде мати право на відстрочку від мобілізації.

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