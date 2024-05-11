Відстрочка від мобілізації для "дорослих"студентів: кому дозволять продовжити навчання

Студенти денної форми навчання мають право на відстрочку від мобілізації незалежно від віку, але є один нюанс.

Новий закон про мобілізацію №10449 набере чинності вже 18 травня. Чи матимуть після цього військовозобов'язані чоловіки право на відстрочку від мобілізації на підставі зарахування на денну форму навчання? Та чи вимагатимуть при вступі до навчального закладу оновити військово-облікові дані в ТЦК?

На ці питання відповіла юристка Олена Насеко.

"Відповідно до змін, що найближчим часом будуть внесені Законопроєктом № 10449 до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України “Про освіту” (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури", – пояснила юристка.

Це означає, що законом не передбачено обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів за віком. Критерієм є лише послідовність здобуття освіти.

Тобто, будь-який військовозобов'язаний чоловік, який має тільки шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або інституту і отримати відстрочку від мобілізації для завершення навчання.

Якщо чоловік вже має професію (наприклад, закінчив технікум), він може отримати відстрочку від мобілізації у разі продовження навчання за цим же фахом і здобуття нового рівня освіти (наприклад, в університеті).

"Проте, необхідно мати на увазі, що юридично оформити дану відстрочку у зв’язку з зарахуванням на навчання буде неможливо без оновлення його персональних даних через особисту явку в ТЦК та СП чи іншим шляхом. Крім того, як показує практика, то приймальні комісії навчальних закладів вимагають від абітурієнтів пред’являти саме актуальні дані з ТЦК та СП (а не застарілі, які раніше пропускали)", – додала Олена Насеко.

Юристка пояснила, що згідно з чинним законодавством навчальні заклади не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів без наявних оновлених військово-облікових документів.

"Тобто, оновлення персональних даних в ТЦК та СП в будь-якому випадку неминуче", – підсумувала Олена Насеко.

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