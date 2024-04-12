Відстрочка від мобілізації для студентів і викладачів: хто має право – повний перелік

У законі про мобілізацію була врахована пропозиція надати право на відстрочку аспірантам, які здобувають освіту за будь-якою формою навчання.

Новий закон про мобілізацію передбачає відстрочку від військової служби для деяких категорій студентів та викладачів, зокрема й для аспірантів, які здобувають освіту як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Право на відстрочку за новим законом

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають такі категорії здобувачів та працівників освіти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти , які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту"

, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту" докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

У парламенті зазначили, що під час ухвалення нового закону про мобілізацію була врахована пропозиція нардепів-членів профільного комітету надати право на відстрочку аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання.

Нагадаємо, парламент 11 квітня ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію в цілому. Він набуде чинності через місяць після підписання президентом Володимиром Зеленським. ТСН.ua пояснив, що передбачає ухвалений закон – коротко про основні положення, а також важливі норми, які відхилили.

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