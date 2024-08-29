Відстрочка від мобілізації "у два кліки": Міноборони анонсувало розширення функцій "Резерв+"

Деякі українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації без візиту до ТЦК за допомогою застосунку "Резерв+".

Міноборони планує перетворити застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Функціонал додатка розширюватимуть поступово. Зокрема, найближчим часом деякі українці отримають можливість оформити за допомогою додатку відстрочку від мобілізації та ще низку послуг.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю для Forbes Ukraine.

За словами посадовиці, у "Резерв+" з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації для трьох категорій українців:

багатодітних батьків;

людей з інвалідністю;

студентів денної форми навчання.

Крім цього Міноборони планує додати ще низку важливих функцій:

онлайн-рекрутинг – дозволить підписати контракт або мобілізуватися "у два кліки".

додавання фотографії до електронного військово-облікового документа.

онлайн-направлення на ВЛК.

Катерина Черногоренко зазначила, що електронні направлення на військово-лікарську комісію почнуть надсилати вже восени цього року.

"Є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн", – підкреслила заступниця міністра.

Наразі додаток є популярним інструментом серед українців для отримання доступних послуг ТЦК, який дозволяє не стояти у чергах й економити час. За три місяці від початку роботи, у застосунку зареєструвались понад 3,2 млн українців. Щодня "Резерв+" користуються близько 100 тисяч людей.

Нагадаємо, низка категорій військовозобов'язаних громадян втратила право на відстрочку від мобілізації. Натомість одна категорія, якої не було у законі, навпаки тепер може отримати відстрочку.

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