Відстрочка від мобілізації: в ТЦК пояснили, як її оформити

Для того, щоб отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів.

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Попри призовний вік, деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку.

Начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда розповів, як її оформити.

Отримати відстрочку можна за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

"Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана", — зазначив Роман Грунда.

Для того, щоб отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову в наданні відстрочки.

Також ми пояснювали, як оформити відстрочку аспірантам.

Читайте також: