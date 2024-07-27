Відстрочка від мобілізації: у яких випадках вона може бути анульована

Питання регулюється постановою Кабміну від 27.01.23 № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час".

Згідно з новим законом, претендувати на відстрочку від мобілізації може значно менший перелік осіб. У деяких випадках вона взагалі може бути анульована.

Про це йдеться у відповідній постанові.

У яких випадках відстрочку можуть анулювати

Як випливає з закону, надана відстрочка підлягає анулюванню у таких випадках:

закінчення терміну дії;

завершення підприємством виконання робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки;

ліквідація держоргану, органу місцевого самоврядування, компанії, установи, організації;

звільнення військовозобов’язаного;

тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

надання відстрочки з інших причин, встановлених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна (відповідно до укладених міжнародних договорів України);

невиконання оператором протимінної діяльності протягом 6 місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) із сертифікованого процесу (процесів) на основі інформації, представленої Центром протимінної діяльності.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації має на меті бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.

Читайте також: