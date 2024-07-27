Відстрочка від мобілізації: у яких випадках вона може бути анульована

Питання регулюється постановою Кабміну від 27.01.23 № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час".
Згідно з новим законом, претендувати на відстрочку від мобілізації може значно менший перелік осіб. У деяких випадках вона взагалі може бути анульована.
Про це йдеться у відповідній постанові.
У яких випадках відстрочку можуть анулювати
Як випливає з закону, надана відстрочка підлягає анулюванню у таких випадках:
- закінчення терміну дії;
- завершення підприємством виконання робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань;
- позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливого для функціонування економіки;
- ліквідація держоргану, органу місцевого самоврядування, компанії, установи, організації;
- звільнення військовозобов’язаного;
- тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством;
- обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
- надання відстрочки з інших причин, встановлених ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна (відповідно до укладених міжнародних договорів України);
- невиконання оператором протимінної діяльності протягом 6 місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) із сертифікованого процесу (процесів) на основі інформації, представленої Центром протимінної діяльності.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації має на меті бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.
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