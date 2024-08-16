Відстрочка від мобілізації в Україні: на який термін дають і як її продовжити

Право на відстрочку мають усі військовозобов'язані, якщо у них є відповідні законодавчо передбачені підстави.

В Україні вже діють оновлені правила мобілізації, військового обліку та служби. Згідно з новим законом, який набрав чинності від 18 травня, деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від призову, але вона не буде постійною, навіть якщо зберігаються відповідні підстави. Тому відстрочку від мобілізації необхідно буде періодично продовжувати.

Детальніше про термін дії відстрочки в Україні та як її продовжити, пише Oboz.ua.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку мають усі військовозобов'язані, якщо у них є відповідні законодавчо передбачені підстави. Кожен може подати необхідні документи та заяву на отримання відстрочки.

Це право зберігається, доки існують підстави, передбачені законом, і їх можна підтвердити документально. Наприклад, якщо підставою є утримання трьох дітей віком до 18 років, відстрочка анулюється, коли одна з дітей досягає повноліття. А студенти вищих навчальних закладів втрачають відстрочку після завершення навчання.

Згідно з урядовою постановою, відстрочка від служби діє лише на період мобілізації. Від початку повномасштабного вторгнення відстрочка надається на три місяці, після чого президент продовжує мобілізацію та воєнний стан новим указом.

Таким чином, відстрочка надається ТЦК і комісією на строк у 90 днів або приблизно три місяці. Тобто військовозобов'язаним доведеться кожні півтора, два з половиною або три місяці відвідувати ТЦК і подавати документи для її продовження, залежно від швидкості оформлення.

Якщо мобілізацію продовжують, перевірка підстав для відстрочки здійснюється через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають мобілізації, але залишаються на військовому обліку. Вони можуть добровільно піти на службу за контрактом. Якщо людина з інвалідністю не виявила такого бажання, їй також необхідно оформляти відстрочку та продовжувати її після завершення терміну дії.

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Повністю з обліку виключають тих, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатним до військової служби. Такі особи лише один раз повинні подати заяву на виключення до територіального центру комплектування.

Натомість ті, хто був раніше визнаний "тимчасово непридатним" повинні також оформляти відстрочку. Вони зобов'язані пройти повторний огляд через 6-12 місяців після висновку ВЛК, але протягом цього часу мають регулярно поновлювати відстрочку через ТЦК.

Як подовжити відстрочку?

Для продовження терміну відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов'язаний повинен подати заяву на розгляд комісії, після видання Указу Президента України про продовження мобілізації. Це можна зробити в паперовій або електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника, якщо така опція доступна.

Якщо неможливо перевірити підстави для відстрочки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, ТЦК повідомляє про необхідність надання підтверджуючих документів.

Військовозобов'язані, у яких відстрочка ще діє, не направляються на медичний огляд, за винятком випадків, коли вони добровільно йдуть на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, закон про мобілізацію визначає, що від серпня частина українців втрачає право на відстрочку.

Відстрочки не буде! Мобілізують тих, кого раніше не чіпали!