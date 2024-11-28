Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я: як отримати — пояснення юристів

Найперше, необхідно пройти медичний огляд військово-лікарською комісією і отримати її висновок.

Під час мобілізації в Україні військовозобовʼязані можуть отримати відстрочку від призову до армії за станом здоров'я.

Фахівці юридичної компанії "INSEININ" пояснили, за якої умови це можна зробити.

Найперше, необхідно пройти медичний огляд військово-лікарською комісією і отримати її висновок.

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Особи, які визнані придатними або обмежено придатними до військової служби підлягають мобілізації на військову службу.

У разі отримання висновку про непридатність військовозобовʼязаний підлягає виключенню з військового обліку.

При отриманні висновку про тимчасову непридатність з переглядом можна отримати відстрочку на підставі абзацу 3 статті 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Спочатку кожен військовозобов'язаний повинен:

пройти огляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

за необхідності особу мають оглянути лікарі інших спеціальностей;

також військовозобовʼязаний повинен надати медичну карту або інші медичні документи, які підтверджують проблеми зі здоровʼям.

Після цього лікарі мають ухвалити рішення про ступінь придатності до військової служби на підставі критеріїв, які встановлені Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Для оформлення відстрочки необхідно отримати висновок ВЛК про тимчасову непридатність або про непридатність із виключенням з обліку.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" тепер можна подати заявку на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують трьох і більше дітей.

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