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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків: у Раді відповіли на резонансну петицію

Сьогодні не розглядаються зміни до переліку осіб, які підлягають відстрочці від мобілізації, наголосив нардеп Єгор Чернєв.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
1 коментар
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Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © Міністерство оборони

В Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. У Верховній Раді прокоментували можливе переглядання законодавчих норм.

Як заявив у ефірі «Ранок.LIVE» народний депутат, заступник голови профільного комітету та голова делегації ВР у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, наразі будь-які зміни щодо категорій призовників поставлені на паузу.

За словами нардепа, це стосується обох напрямків: як потенційного обмеження вже діючих прав військовозобов’язаних, так і розширення переліку пільгових категорій чи надання нових привілеїв.

Таким чином, попри високий суспільний резонанс навколо петиції, багатодітні батьки продовжують залишатися у затвердженому переліку осіб, які не підлягають примусовому призову на військову службу.

Раніше ми писали про те, що в Україні пропонують скасувати автоматичну відстрочку для багатодітних батьків, мовляв, батьки трьох дітей теж повинні служити. Подібне звернення вже було адресоване Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, уряд змінив порядок оформлення та переоформлення відстрочок, у Міноборони готують реформу ТЦК та СП, а Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито нові обмеження щодо права на відстрочку.

Коментарі (1)
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lyu4542
14:49, 2026.08.06
Зараз вже почали забирати людей, які виключені із військового обліку. У Тернопільському районному ТЦК та СП комісія ВЛК,не бачачи людину в очі,скасовує ріш...
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