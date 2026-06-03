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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Відстрочка від мобілізації для духовенства: скільки священників в Україні мають бронювання

В Україні забронювали від мобілізації 6,5 тис. священників, але представники УПЦ МП не зможуть отримати бронювання.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи повинні священники воювати

Чи повинні священники воювати / © Pixabay

В Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.

Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, передає «Інтерфакс-Україна».

За його даними, із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більше 10 тис.

«Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють в цих релігійних організаціях можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, — 6,5 тис.», — сказал Єленський.

Водночас, він наголосив, що релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), не можуть ставати стратегічними, а їх священники — отримати бронювання

Єленський зауважив, що згідно із соціологічними дослідженнями, 25% опитаних українців вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші чоловіки. Ще 44% вважають, що для духовенства повинні бути винятки, зокрема священники не можуть бути комбатантами.

Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у травні затвердила оновлений перелік із 10922 релігійних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки.

Раніше у ТЦК розповіли, чи мобілізують кліриків УПЦ Московського патріархату.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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