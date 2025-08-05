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- Укрaїнa
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Відстрочка від мобілізації: як і кому слід скористатися новою опцією у "Резерв+"
У застосунку «Резерв+» запрацювала нова категорія відстрочки.
Подружжя з інвалідністю І чи ІІ групи може отримати відстрочку від мобілізації. У застосунку «Резерв+» доступна нова відстрочка — для подружжя, де один із партнерів має інвалідність.
Про це повідомляє Міноборони України.
З 5 серпня у мобільному застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість отримати відстрочку від мобілізації — її можуть оформити пари, в яких один з подружжя має інвалідність І або ІІ групи.
Для оформлення такої відстрочки система автоматично перевіряє наявність інформації про інвалідність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або в реєстрі Пенсійного фонду. Також обов’язковою умовою є наявність офіційного запису про шлюб у ДРАЦС.
Процес подання максимально спрощений: достатньо зайти у застосунок «Резерв+», натиснути на меню (три крапки) на головному екрані, обрати пункт «Подати запит на відстрочку» і далі вказати відповідну категорію. Результат розгляду запиту надходить у вигляді сповіщення.
З моменту запуску функціоналу в листопаді минулого року вже 40% усіх відстрочок оформлюються саме через «Резерв+».
Цей цифровий сервіс був запущений Міністерством оборони у партнерстві з Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції та Пенсійним фондом за підтримки BRDO, Федерального міністерства оборони Німеччини, ЄС і естонської Академії електронного управління (в рамках проєкту DT4UA).
Нагадаємо, вже йшлося про те, що в Інтернеті поширилася інформація про масове скасування відстрочок від мобілізації після 7 серпня. Але вона не має підґрунтя.