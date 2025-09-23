Відстрочка від мобілізації: як оформити догляд за дружиною з інвалідністю

Відстрочку від мобілізації можуть отримати чоловіки, які доглядають дружину з інвалідністю / © ТСН.ua

Під час повномасштабної війни в Україні багато військовозобов’язаних чоловіків шукають законні підстави для відстрочки від мобілізації. Однією з таких підстав може бути догляд за близькою людиною, яка має інвалідність. Чи поширюється це правило на дружину з 3 групою інвалідності та як діяти, якщо в ТЦК відмовились оформлювати відстрочку, розповів адвокат Геннадій Капралов в інтерв’ю для УНІАН.

Що каже закон про відстрочку

За словами адвоката, військовозобов’язаний чоловік може оформити відстрочку від призову, якщо його дружина має інвалідність. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не містить уточнень щодо групи інвалідності — у ньому не вказано, що інвалідність має бути лише першої чи другої групи.

Отже, 3 група інвалідності у дружини також є законною підставою.

Які документи потрібні для оформлення відстрочки

Щоб оформити відстрочку, потрібно зібрати пакет документів.

Ось основний список:

Свідоцтво про шлюб: Цей документ підтверджує родинний зв’язок між військовозобов’язаним чоловіком та його дружиною.

Довідка МСЕК: Це медичний документ, виданий медико-соціальною експертною комісією, який підтверджує наявність у дружини інвалідності та встановлену групу.

Довідка про склад сім’ї: Цей документ показує, хто проживає разом із військовозобов’язаним.

Що робити, якщо відмовляють у ТЦК

Навіть якщо ви зібрали всі необхідні документи, іноді трапляється, що ТЦК відмовляють у наданні відстрочки. Якщо така ситуація сталася, адвокат радить вимагати в терцентрі письмову відмову.

Цей документ стане вашою головною зброєю в подальших діях. Отримавши письмову відмову, ви маєте право оскаржити її в суді.

«Якщо ТЦК відмовляється надавати військовозобов’язаному чоловікові відстрочку на підставі того, що його дружина має 3 групу інвалідності, і при цьому з документами для оформлення відстрочки все гаразд, потрібно вимагати письмову відмову. Потім цей документ можна оскаржити в суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь військовозобов’язаного, ТЦК буде зобов’язаний надати особі відстрочку», — наголосив Геннадій Капралов.

Нагадаємо, дружина військового може піти у відпустку не за графіком, а коли приїхав чоловік. Юристи розповіли, як дружині військового отримати відпустку разом із чоловіком.