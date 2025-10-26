Відстрочка від мобілізації: хто може оформити через “Резерв+”, а кому слід звертатися до ЦНАП

Резерв+ / © ТСН.ua

Від 1 листопада 2024 року в Україні набуває чинності кардинально новий механізм подання заяв на отримання відстрочки від мобілізації. Головною зміною є те, що військовозобов’язані втрачають можливість прямого звернення до Територіальних центрів комплектування (ТЦК) для оформлення цих документів. Відтепер процес повністю переходить на цифрові платформи: через державний мобільний застосунок «Резерв+» або в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Новий підхід до оформлення

Запроваджені Міністерством оборони зміни мають на меті спростити процедуру для громадян і відчутно зменшити навантаження та черги в ТЦК. Особи, які мають законні підстави для відстрочки, можуть подати відповідну заяву в електронному вигляді через «Резерв+». Якщо ж особа не має всіх необхідних електронних документів або стикається з технічними складнощами, необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу.

Хто отримує відстрочку онлайн у «Резерв+»

Наразі застосунок підтримує оформлення дев’яти основних категорій відстрочок. До них належать:

Особи, які мають підтверджену інвалідність.

Тимчасово непридатні до військової служби (за наявності електронного висновку ВЛК).

Багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей у зареєстрованому шлюбі).

Батьки, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітніх дітей, що мають І чи ІІ групу інвалідності.

Особи, що перебувають у шлюбі з людиною з І чи ІІ групою інвалідності.

Батьки, у яких другий із подружжя є військовослужбовцем, і які мають на утриманні дитину до 18 років.

Студенти денної/дуальної форми навчання, а також докторанти, аспіранти та інтерни.

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, що працюють на основному місці роботи з навантаженням не менше 0,75 ставки.

Міністерство оборони обіцяє поступово розширювати цей список. Найближчим часом планується додати можливість оформлення відстрочки для одиноких батьків та осіб, які здійснюють догляд за інвалідами.

Важливе попередження: Якщо в електронних реєстрах відсутня необхідна актуальна інформація або надані документи визнані застарілими, громадянину доведеться особисто звернутися до ЦНАПу для оновлення облікових даних.

Категорії, які оформлюються через ЦНАП

Центри надання адміністративних послуг обслуговують усі ті ж самі категорії відстрочок, що й «Резерв+», а також додаткові, які наразі не інтегровані в електронний застосунок.

До таких специфічних категорій належать

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років (якщо другий із батьків зник, знаходиться в ув’язненні, під арештом чи позбавлений батьківських прав).

Опікуни, піклувальники та патронатні вихователі, які займаються вихованням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей з інвалідністю/тяжкими хворобами без встановленої групи.

Особи, які постійно доглядають за хворими родичами першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти) за умови відсутності інших працездатних родичів.

Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними.

Громадяни, чий чоловік/дружина має III групу інвалідності, або чиї батьки (чи батьки дружини/чоловіка) мають І чи ІІ групу інвалідності.

Члени родини другого або третього ступеня спорідненості, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.

Військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку чи службу.

Військовослужбовці, які були звільнені з полону.

Особи, незаконно утримувані або позбавлені волі внаслідок агресії РФ.

Родичі (батьки, діти, чоловік/дружина, брати, сестри) військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи виконання обов’язку.

Члени родин Героїв України, яким це звання присвоєно посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Міністерство оборони наполегливо радить громадянам надавати перевагу онлайн-заявам через «Резерв+». Це дозволяє заощадити час, уникнути черг і значно зменшити вплив людського фактора на процес перевірки даних.

Особисте звернення до ЦНАПу залишається обов’язковим для тих, хто подає документи вперше або чия ситуація (як-от опікунство чи догляд за хворими) потребує детального підтвердження паперовими документами.

Очікується, що до кінця 2024 року Міноборони максимально вдосконалить цифрові сервіси, і більшість відстрочок, що наразі доступні лише через ЦНАП, будуть перенесені у «Резерв+», що стане фінальним кроком до повної цифровізації військового обліку.

