Відстрочка від мобілізації: хто з військових зможе не повертатися до служби

Відстрочка / © ТСН.ua

В Україні офіційно запрацював механізм надання відстрочки від призову для молодих військовослужбовців, які завершили службу за контрактом. Кабінет Міністрів затвердив відповідну постанову, яку доопрацювало Міністерство оборони спільно з профільним комітетом Верховної Ради.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як отримати відстрочку

Згідно з новими правилами, громадяни віком від 18 до 25 років, які уклали контракт із Силами оборони терміном на один рік, після звільнення отримують право на 12-місячну відстрочку. Протягом цього періоду їх можуть знову призвати до війська лише за їхньою власною згодою.

За словами очільника оборонного відомства, цей крок спрямований на розбудову професійної армії, де військова служба базується на свідомому виборі громадян.

«Команда Міноборони разом із Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідну постанову — норма повністю реалізована. Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову. Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці», — зауважив Федоров.

За його словами, ці нові правила вже діють. Тепер чітко зрозуміло, як саме оформлювати документи для військових цього віку, які звільняються в запас.

