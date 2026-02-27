Відстрочка від мобілізації у березні: хто і як може отримати бронь за новими правилами

Бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

У березні 2026 року в Україні зберігають чинність лютневі критерії бронювання: відтепер діють суворіші вимоги до рівня зарплати та подовжені терміни опрацювання заявок. Попри це, деякі підприємства все ще можуть розраховувати на повний імунітет для всього персоналу.

Детальний гайд про те, хто має право на відстрочку, як отримати бронь від мобілізації та які нюанси важливо враховувати в цьому процесі, підготував УНІАН.

Відстрочка від мобілізації у березні: хто може отримати

Відстрочка від мобілізації — офіційна відстрочка від призову на військову службу, яку оформляє військовозобов’язаному роботодавець або уповноважений орган. Для цього, згідно з чинними правилами, він подає заявку через портал «Дія».

У березні 2026 бронь мають право оформити:

держоргани та структури держуправління;

підприємства, організації та установи критично важливих галузей економіки, забезпечення населення та армії;

працівники підприємств критичної інфраструктури, якщо вони виконують завдання мобілізаційної важливості;

співробітники комунальних підприємств і постачальники критично важливих послуг.

Нагадаємо, 5 лютого уряд дозволив виробникам трансформаторного обладнання бронювати 100% співробітників. Це зроблено для того, щоб такі підприємства могли працювати безперебійно і зберегти вузькопрофільних фахівців під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Раніше президент України заявляв, що повне бронювання від мобілізації отримають деякі працівники енергетичних компаній і комунальних служб, залучені до усунення наслідків російських ударів по інфраструктурі. Однак офіційного документа щодо цього поки немає.

Зазначимо, що від лютого діють оновлені правила бронювання працівників, а саме — встановлено новий мінімальний поріг зарплати. Тепер подавати на бронь можна співробітників з доходом лише від 21 617 грн (раніше було 20 000 грн).

Скільки часу потрібно, щоб зробити бронь від мобілізації

З 1 лютого 2026 року термін розгляду заявок на бронювання через «Дія» знову становить до 72 годин. Раніше діяли тимчасові спрощення — 24 години для критично важливих підприємств.

Для більшості підприємств і організацій термін 72 години залишається офіційним, але прискорити цю процедуру можуть критично важливі підприємства, особливо в оборонній і стратегічній галузях, а також державні органи і підприємства з особливими режимами безпеки.

Який формат має бронь від мобілізації

Зараз бронь може бути в двох форматах — електронному та паперовому.

Якщо говорити про те, як виглядає бронь в Резерв+, то це електронний запис, який відображається в додатку і підтягується з реєстру «Оберіг». У «Резерв+» відображається поточний статус бронювання, терміни і підстави.

Також бронь може бути у вигляді виписки з «Дія» — це офіційний електронний документ, який підтверджує відстрочку.

Паперова виписка видається роботодавцем, завіряється підписом керівника і печаткою. Слід враховувати, що бронь в паперовому форматі сама по собі не дає права на відстрочку — інформація про бронювання обов’язково повинна бути підтверджена в електронних системах обліку.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь

Згідно з Постановою Кабміну №560, військовозобов’язані з чинною відстрочкою або бронюванням не направляються на ВЛК на період дії відстрочки.

Чи можна виїхати за кордон, маючи бронь

У березні продовжують діяти обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків з України в період воєнного стану.

Для деяких категорій громадян процедура перетину кордону може бути спрощена, але в той же час наявність броні не дає автоматичного права на виїзд — кожен випадок перевіряється окремо.

Для виїзду за межі країни потрібно дотримуватися загальних правил перетину кордону для військовозобов’язаних, узгоджених з Міноборони та прикордонною службою.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи можуть чоловікам вручати повістки через їхніх родичів.

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручати будь-де: на вулиці, в готелях, торгових центрах тощо. Але є важливий нюанс: такий документ людина має отримати особисто, і після отримання поставити свій підпис.