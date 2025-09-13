Адвокат пояснив, коли військовозобов’язані втрачають право на відстрочку

Мобілізація / © ТСН

В Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації лише за законними причинами. Якщо громадянин змінює місце роботи або підстави для відстрочки перестають існувати, військові органи мають право скасувати її у максимально короткі строки.

Про це повідомляє адвокат Юрій Айвазяна, передають "Юристи.UA».

За словами Юрія Айвазянa, у разі звільнення працівника роботодавець зобов’язаний повідомити про це територіальний центр комплектування, після чого відстрочка від мобілізації повинна бути скасована протягом одного тижня. При цьому перевірка законності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або на особливий період здійснюється протягом п’яти днів у разі подання військовозобов’язаним відповідної заяви, видання указу Президента про мобілізацію або продовження її строку, отримання звернень від державних або місцевих органів влади, а також після надходження офіційного повідомлення про втрату законних підстав для відстрочки.

«У разі виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період комісія при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки скасовує таку відстрочку протягом 7 днів з дати виявлення відсутності законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки», — розповів він.

