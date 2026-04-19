Відстрочка від мобілізації: в Україні змінили правила подання документів

В Україні змінився порядок подання документів для отримання відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов’язані більше не можуть надсилати заяви безпосередньо до територіальних центрів комплектування (ТЦК), як це було раніше.

Про це розповіли експерти на спеціалізованому порталі «Юристи.ua».

Відтепер документи потрібно подавати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або онлайн через застосунок «Резерв+» (за наявності технічної можливості).

«Ви вже не зможете „Укрпоштою“ відправити документи про відстрочку на адресу ТЦК. Відповідно до роз’яснення Міноборони, відстрочка по Вашій підставі може бути оформлена онлайн через Резерв+, але якщо не вдасться, то потрібно звертатись особисто в ЦНАП. Заява про відстрочку заповнюється адміністратором ЦНАП», — написав юрист Владислав Дерій у відповідь на запит користувача.

Зокрема, адміністратор ЦНАП самостійно формує заяву, сканує подані документи та передає їх до відповідної комісії ТЦК в електронному вигляді. Оригінали документів у заявника не вилучаються — натомість він отримує опис поданих матеріалів.

«Ви маєте право подавати заяву через ЦНАП. ТЦК більше не є органом, який приймає заяви про надання відстрочки напряму», — додав адвокат Юрій Айвазян.

Розгляд заяви про відстрочку від мобілізації — скільки триватиме

Фахівці зазначають, що на період розгляду заяви, який зазвичай триває від 7 до 15 днів, особу не мають права направляти на військово-лікарську комісію або застосовувати щодо неї мобілізаційні заходи.

Водночас можливість надсилання документів поштою наразі не передбачена. ТЦК більше не приймають такі звернення напряму.

Інформація про надану відстрочку після її оформлення автоматично відображається в системі «Резерв+».

Юристи радять уважно стежити за оновленнями законодавства та користуватися офіційними каналами подавання документів, щоб уникнути відмов або затримок у розгляді під час мобілізації.