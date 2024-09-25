Відстрочка від призову діятиме лише до 9 листопада: у ТЦК назвали причину

Відстрочка від призову під час мобілізації не продовжується автоматично після продовження строку мобілізації.

Після набуття чинності нового указу президента про продовження воєнного стану та мобілізації, військовозобов’язані чоловіки повинні заново оформити відстрочку від призову. Тобто раніше надані відстрочки діятимуть лише до 9 листопада.

Про це повідомив під час брифінгу речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передає “Суспільне”.

За його словами, відстрочка від призову під час мобілізації надається максимум на 90 днів, однак вона не продовжується автоматично після продовження строку мобілізації.

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"Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаний подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток "Резерв+". У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів", — додав Роман Істомін.

Якщо за допомогою реєстру провести перевірку неможливо, ТЦК та СП повідомляє людину про необхідність надання відповідних документів.

Якщо ж комісія ухвалює рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язаного направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

“Відстрочка — це в першу чергу в інтересах військовозобов'язаного", — наголосив речник обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко 23 вересня повідомив, що в Україні зупинили мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком від 50 до 60 років, а також обмежено придатних від 18 до 25 років.

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