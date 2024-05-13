Відстрочка від призову: що зміниться у медоглядах, ВЛК і перевірці рішень МСЕК після 18 травня (інфографіка)

Частина ухвалених змін, згідно із законом про мобілізацію, стосується безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медоглядів, перевірки рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та відстрочки від призову.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

"Знаємо, у вас залишається багато питань, тому починаємо знайомити вас з основними положеннями, що стосуються медичної частини Закону", — йдеться у повідомленні.

Частина ухвалених змін стосується безпосередньо медичної системи Фото Міністерства охорони здоров'я України

Детальніше про ці та інші зміни дізнавайтеся з інфографіки МОЗ.

Чоловікам у віці 25-50 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно зʼявлятись на переогляд МСЕК НЕ потрібно

Окремо у МОЗ наголосили, що чоловікам у віці 25-50 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно зʼявлятись на переогляд МСЕК не потрібно.

Що зміниться у медоглядах, ВЛК і перевірці рішень МСЕК після 18 травня

Нагадаємо, 11 травня у департаменті охорони здоров'я Міноборони нагадали та розповіли, як саме в Україні змінюється механізм проходження військово-лікарської комісії від набуття чинності нового закону про мобілізацію.

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