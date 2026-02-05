Відстрочка від призову: кому з українців подовжать автоматично

Мобілізація триває

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В цей період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки. Але деякі мають право на відстрочку від мобілізації.

У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, кому можуть подовжити відстрочку автоматично.

Хто може отримати подовження відстрочки автоматично

У Міноборони розширили перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному подовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок подовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини.

«До 2 лютого включно відбулося чергове автоподовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через "Резерв+", так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще сім категорій відстрочок», — йдеться у повідомленні.

Автоподовження також зберігається для категорій, визначених раніше:

люди з інвалідністю

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи

жінки та чоловіки військових з дитиною

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі

студенти, аспіранти

працівники вищої та профосвіти

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України

військові, звільнені з полону

Як дізнатися про автоматичне подовження відстрочки

Про заплановане подовження користувачам застосунку «Резерв+» приходить push-сповіщення. Після опрацювання даних вони отримують повідомлення про позитивне рішення.

Якщо сповіщення не отримали — дані у державних реєстрах застаріли або їх недостатньо. У цьому разі слід звернутися до будь-якого найближчого ЦНАПу. ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від українців.

Раніше для подовження відстрочки людям кожні 90 днів доводилося збирати пакет документів, особисто нести їх до ТЦК та чекати на рішення понад тиждень.

Такий підхід створював зайве навантаження для українців і військових установ, які мають бути зосереджені на мобілізації, кажуть у МОУ.

Тепер більшість заяв перевіряють автоматично через державні реєстри, а відстрочку подовжують без заяв і довідок. Підтвердження українці отримують у застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію від 3 лютого до 4 травня. Це означає, що в лютому триватиме призов військовозобов’язаних громадян до лав ЗСУ для захисту від російської агресії.