Відстрочка від служби в ЗСУ: кого не мобілізують в Україні 2024 року

Розповідаємо, за яких умов не мобілізують до ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно з законом залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.

Кого не мобілізують до ЗСУ - читайте далі.

Хто має відстрочку від мобілізації

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" отримати відстрочку відмобілізації можна в таких випадках:

через стан здоров'я;

через сімейні обставини;

у зв'язку з навчанням або викладанням (науковою діяльністю);

якщо є бронь;

за професією.

Відстрочка за станом здоров'я

Військовозобов'язаному, щоб отримати цей вид відстрочки, необхідно мати висновок ВЛК в якому зазначено, що особа має інвалідність або тимчасово непридатний до служби. Термін останнього відтермінування становить до пів року, потім потрібно буде знову пройти ВЛК.

Така ж відстрочка надається вагітним із військовою/медичною спеціальністю, які перебувають у запасі або є добровольцями.

Підстави, через які не мобілізують зовсім:

за наявності інфекційних захворювань (СНІД, гепатит);

за важких деформацій опорно-рухового апарату;

якщо є психічні розлади, шизофренія, хвороба Дауна.

Також не можуть мобілізувати одразу після операції та якщо у військовозобов'язаного після неї встановлені ендопротези.

Відстрочка за сімейними обставинами

Вона надається у разі, якщо військовозобов'язаному необхідно утримувати/доглядати за дітьми, інвалідами або літніми людьми.

Такий вид відстрочки дають:

тим, у кого в сім'ї 3 і більше дітей до 18 років, а також тим, хто самостійно виховує дітей (або одну дитину) до 18 років;

тим, у кого в сім'ї є неповнолітня дитина/діти, а один із батьків перебуває на військовій службі;

прийомним батькам (сюди ж належать усиновителі, опікуни, піклувальники, батьки-вихователі), якщо вони виховують дітей до 18 років.

Догляд за літньою людиною передбачає, що родичі військовозобов'язаного - наприклад, його батьки, батьки дружини/чоловіка - потребують постійного догляду, про що зазначено в медвисновку; у цьому разі військовозобов'язаному належить відстрочка.

Також відстрочка надається для догляду за інвалідом і відстрочка від мобілізації для догляду за інвалідом 2 групи, якщо:

дружина/чоловік військовозобов'язаного, його батьки або батьки дружини/чоловіка - інваліди I або II групи;

військовозобов'язаний - опікун і доглядає за інвалідом I або II групи.

Опікуни (та інші категорії, що відносяться сюди), на вихованні у яких є дитина-інвалід до 18 років, або дитина з важкими хворобами, або повнолітня дитина-інвалід I або II групи - теж отримують відстрочку.

Відстрочка для студентів

Її отримують особи, які здобувають професійну/профтехнічну освіту, передвищу та вищу, а також аспірантам, докторантам та асистентам-стажистам, які перебувають на денній або дуальній формі.

Крім того, ми розповідали, чи є відстрочка або бронювання для священників.

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