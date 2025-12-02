Відстрочка за сімейними обставинами: хто має право і кого не мобілізують у грудні

Мобілізація. / © ТСН.ua

В Україні триває воєнний стан та мобілізація до 3 лютого 2026 року. Існує перелік категорій військовозобов'язаних, які можуть бути звільнені від служби в армії у зв'язку з їхніми сімейними обставинами

Як саме працює цей механізм і в яких випадках можна отримати відстрочку від армії за сімейними обставинами, повідомляє УНІАН.

Підстави для відстрочки регулюються у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію":

якщо в сім'ї є три або більше неповнолітніх дітей;

якщо в сім'ї дитина до 18 років, яка має інвалідність (будь-якої групи), тяжкохвора дитина або ж дитина від 18 років, але з інвалідністю 1 або 2 групи;

якщо батько сам виховує дитину (батько-одинак), або коли мати дитини служить у ЗСУ;

якщо батько виховує прийомну дитину;

якщо в сім'ї є тяжкохворий родич, або дружина, або батьки, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

якщо в сім'ї є загиблі або зниклі внаслідок бойових дій родичі.

Зауважимо, відстрочка від мобілізації для догляду за літньою людиною (наприклад, за кимось із батьків) може бути надана лише тоді, якщо серед родичів немає більше нікого, хто б міг доглядати за нею та утримувати її.

Відстрочка по догляду за дружиною з інвалідністю може надаватися також і в разі, якщо у дружини 3-тя група інвалідності, але тільки за наявності певних діагнозів (їх прописано у вищезазначеному законі).

Якщо говорити про те, на скільки дається відстрочка від армії за сімейними обставинами, то в кожному окремому випадку термін може відрізнятися, як і пакет документів, необхідних для її оформлення.

Нагадаємо, в Україні подовжили дію воєнного стану до 3 лютого 2026 року. Отже, мобілізація триватиме від 1 грудня далі. Зауважимо, не передбачено будь-яких змін у процесі мобілізації. Чинні правила мобілізації та порядок призову залишаються незмінними. Вони, як і раніше, повністю визначаються положеннями Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».