Відстрочка зникла у «Резерв+»: чи могли її забрати і що робити

Відстрочка зникла у «Резерв+» / © Міноборони України

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В Україні почастішали випадки, коли у військовозобов’язаних зникає відстрочка від мобілізації в застосунку «Резерв+». Розповідаємо детальніше, чи скасовує відстрочку зміна ТЦК та що ще потрібно знати військовозобов’язаним.

Про це для «Уніан» розповіла адвокатка адвокатського об’єднання Eternix Анастасія Капустинська.

Чому зникає відстрочка з «Резерв+»

Зміна місця проживання чи переведення до іншого ТЦК та СП не є законною підставою для анулювання звільнення від призову. Адвокатка зазначає, що вичерпний перелік підстав для втрати відстрочки визначений постановою Кабінету Міністрів України № 560 і переведення на облік до іншого ТЦК серед них відсутнє.

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Право на відстрочку або бронювання втрачається лише у разі закінчення строку її дії чи зміни, анулювання відповідних законних обставин.

«Хочу нагадати, що військовозобов’язані зобов’язані стати на облік у семиденний строк у новому ТЦК. Тобто, якщо ви вирішили переїхати, знялися з обліку в одному територіальному центрі, то потрібно дотриматися вимог закону та протягом семи днів стати на облік у новому. Це потрібно зробити, щоб уникнути штрафу», — нагадує адвокатка.

Невиконання цієї вимоги тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 210 КУпАП із накладенням штрафу від 17 000 до 25 500 гривень. Це правило також поширюється на військовозобов’язаних жінок-медиків.

Якщо статус відстрочки в «Резерв+» зник після зміни ТЦК, йдеться про технічну помилку системи. Щоб її усунути, потрібно після взяття на облік у новому ТЦК або поновити відстрочку через застосунок «Резерв+», на що знадобиться до 48 годин, або поновити свою відстрочку особисто у ЦНАПі.

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Якщо поновлювати втрачену відстрочку у ЦНАПі, потрібно зібрати повний пакет документів та точно вказати пункт і частину статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Помилка у формулюванні норми закону в заяві може стати підставою для відмови.

За умови подання заяви через ЦНАП рішення ухвалює спеціальна комісія при ТЦК. Стандартний строк розгляду становить 7 календарних днів з дня отримання документів. У разі необхідності надсилання запитів до інших органів цей термін може бути подовжено до 15 днів.

Відповідно до чинного законодавства України військовозобов’язаний не підлягає мобілізації протягом усього періоду розгляду його заяви.

Для підтвердження цього статусу потрібно мати екранне повідомлення в застосунку «Резерв+» або витяг про прийняття заяви, виданий працівником ЦНАПу. Цей документ гарантує захист від неправомірного призову під час перевірки військово-облікових даних.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, у мережі поширилися чутки, нібито працівники ТЦК можуть мобілізувати чоловіків з відстрочкою, знявши її через систему «Оберіг» — зокрема, згадувалися випадки затримання студентів на Закарпатті.

Відомий український адвокат Роман Сімутін категорично спростував цю інформацію, назвавши її маніпуляцією та поширенням неперевірених даних, оскільки у ТЦК просто відсутня технічна можливість здійснювати подібні дії.

Водночас у коментарях користувачі не погодилися з адвокатом, зазначивши, що особисто стикалися з подібними випадками. Закарпатський обласний ТЦК та СП на цю інформацію наразі не відреагував.

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