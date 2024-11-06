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Відстрочки у “Резерв+” запрацюють в листопаді: хто може скористатися

Відстрочки у “Резерв+” запрацюють в листопаді: хто може скористатися

Онлайн-ТЦК. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

У Міноборони намагаються зробити доступними онлайн-відстрочки для всіх категорій військовослужбовців, які мають на це право.

У листопаді цього року у мобільному застосунку “Резерв+” з’явиться функція оформлення відстрочки від призову до армії під час мобілізації. Скористатися нею зможуть три категорії військовозобов’язаних.

Про це в середу, 6 листопада, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на YouTube-каналі “Армія TV”. 

За її словами, оформити відстрочку через застосунок зможуть:

  • особи з інвалідністю;
  • студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання;
  • батьки багатодітних сімей.

Черногоренко наголосила на простості оформлення відстрочки: для цього потрібно увійти в застосунок, надіслати запит і отримати статус відстрочки, який підвантажиться у електронний військово-обліковий документ.

У Міноборони намагаються зробити доступними онлайн-відстрочки для всіх категорій військовослужбовців, які мають на це право. Таким чином “Резерв+” повинен стати повноцінною альтернативою ТЦК.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що від листопада 2024 року в застосунку “Резерв+” можна буде отримати відстрочку від мобілізації. Подовжити відстрочку також можна буде через застосунок.

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