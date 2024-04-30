Відстрочка від мобілізації: у Черкаському ТЦК пояснили, чому тимчасово припинили приймати документи

Усі заяви, які українці встигли подати раніше, розглядатимуться за чинним законодавством.

На Черкащині об'єднаний міський територіальний центр комплектування не приймає документів на оформлення відстрочки від військової служби від 25 квітня 2024 року. Припинення розглядання є тимчасовим.

Про це сказала речниця ТЦК Аліна Кривошея "Суспільному Черкаси".

"Має бути окрема постанова Кабінету міністрів України про розроблення інших алгоритмів щодо надання відстрочки. Відстрочку надають районні військові адміністрації, а ми лише формували пакет документів і передавали на розгляд. Рекомендую носити з собою усі документи, які підтверджують, що вам надали право на відстрочку", – акцентувала вона "Суспільне Черкаси".

Як нагадали у ТЦК, право на відстрочку від армії мають:

багатодітні чоловіки (в яких більше, ніж троє дітей);

ті, хто опікується членом родини з першою та другою групами інвалідності (вважається за опікуна);

чоловіки-одинаки, які самостійно виховують дитину, або є батьками дитини з інвалідністю віком до 18 років.

Речниця додає: право на відстрочку держава надає на пів року. Так, кожні шість місяців чоловік має звертатися до ТЦК, щоб оновити свої дані й там вирішують, чи давати відстрочку ще на 6 місяців, чи підстав для цього немає.

Раніше у ЗСУ прокоментували інформацію про те, що в Черкасах ТЦК призупинив приймання документів на відстрочку від служби.

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