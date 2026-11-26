Мобілізація в Україні

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Військові готують звернення до президента України, уряду та Верховної Ради з пропозицією переглянути правила надання відстрочки від мобілізації студентам віком від 25 років. Документ, за словами народного депутата Руслана Горбенка, уже майже готовий.

Про це парламентар розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами Горбенка, питання виникло, зокрема, через дискусію про справедливість умов підготовки до захисту країни. Він звернув увагу, що українські студенти мають проходити 300 академічних годин навчання з відповідної підготовки, тоді як молоді люди віком 18–22 роки, яким дозволено виїжджати за кордон, такого навчання не проходять.

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Водночас депутат наголосив на необхідності перевірити, чи всі студенти, які користуються відстрочкою, справді навчаються, а не лише оформлюють документи для отримання відповідного статусу.

Горбенко заявив про масове відрахування студентів

Як аргумент на користь посилення контролю парламентар навів дані про відрахування студентів. За його словами, протягом п’яти років із закладів вищої освіти відрахували щонайменше 50 тисяч осіб.

Горбенко також звернув увагу на значну кількість вступників віком від 25 років. За його словами, під час спілкування з ректором одного з університетів в Умані йому повідомили, що у 2026 році приблизно 12% студентів закладу становили люди цієї вікової категорії.

Депутат вважає, що необхідно з’ясувати, чи ці люди дійсно здобувають освіту, чи використовують вступ переважно для отримання відстрочки від мобілізації.

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Від чого залежатиме рішення

Горбенко не виключив, що в Україні можуть ухвалити загальне рішення про скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком від 25 років.

На його думку, для цього потрібна передусім політична воля президента, після чого відповідні рішення має опрацювати уряд. Парламентар висловив побоювання, що передача питання на розгляд Верховної Ради може призвести до його політизації.

Водночас депутат підкреслив, що наразі йдеться саме про ініціативу військових, а не про вже ухвалене рішення влади.

«Звернення від військових готується. До Верховного Головнокомандувача, до уряду, до Верховної Ради України. Я думаю, що воно вже майже готове», — заявив Горбенко.

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Нагадаємо, що в Україні можуть змінити правила надання відстрочки від мобілізації студентам. Відповідне питання вже обговорюють у Міністерстві оборони та інших державних відомствах. Зокрема, розглядають можливість перегляду законодавчих підстав для отримання відстрочки у зв’язку з навчанням.

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