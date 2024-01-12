Відстрочку від мобілізації не дають автоматично: як оформити і які документи потрібні

Під час війни кілька категорій громадян мають право на відстрочку від служби. Однак її не дають автоматично, навіть якщо для цього є всі підстави.

Для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, необхідно самому зібрати пакет документів, написати заяву і прийти до ТЦК особисто.

Про це розповіла юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова в коментарі РБК-Україна.

Як оформити відстрочку від служби

За словами юристки, зараз багато хто думає, що відстрочка надається автоматично, і нічого для її оформлення робити не потрібно. Проте варто пам’ятати, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП.

"З огляду на практику, бувають непоодинокі випадки, коли люди, маючи підстави для відстрочки, все одно захищають Батьківщину, погоджуючись на добровільну мобілізацію. Тож право на відстрочку – це право, однак його необхідно реалізувати", – пояснює Діана Тернова.

Чіткий перелік осіб, які мають право на відстрочку, передбачений в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Щоб реалізувати своє право на відстрочку, треба враховувати кілька важливих моментів.

По-перше, необхідно написати заяву на оформлення відстрочки.

"До цього потрібно підходити відповідально, обґрунтовано, коротко викласти обставини та з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" попросити надати відстрочку. Треба додати до заяви документи, які підтверджують відповідні обставини для відстрочки. Надалі після проходження ВЛК очікувати відповідь стосовно надання відстрочки", – каже Діана Тернова.

Основні поради:

написати обґрунтовану заяву;

зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки;

зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП;

не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

"Потрібно пам’ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати відстрочку", – радить юристка.

Нагадаємо, Уряд відкликав законопроєкт про вдосконалення мобілізації в Україні після двох тижнів дискусій у Верховній Раді. Депутати критикували пропозиції Кабміну за надмірну жорсткість та порушення прав громадян. Тепер на документ чекає оновлення. Після цього нардепка Мар'яна Безугла опублікувала зміни, які хочуть внести до законопроєкту про мобілізацію.

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