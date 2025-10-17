Відстрочку від мобілізації у ТЦК можна оформити поштою: як правильно це зробити

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Територіальних центрах комплектування (ТЦК) часто відмовляють в оформленні відстрочки від мобілізації, якщо документи було надіслано поштою. Однак, така відмова є незаконною.

На цьому наголосив адвокат Роман Сімутін у своєму блозі на YouTube-каналі.

Він зауважив, що постанова Кабміну № 560 передбачає, що документи для отримання відстрочки військовозобов’язаний подає до ТЦК особисто. Саме цим аргументують відмову у військовому відомстві, вимагаючи особистого прибуття військовозобов’язаного до ТЦК.

Однак, як свідчить судова практика, відмова у наданні відстрочки від мобілізації з підстав подання документів поштою, є незаконною. Суди розтлумачили, що термін «особисто подати» не є тотожним терміну «особисто прибути».

При цьому Роман Сімутін зазначив, що під час подання документів поштою існує декілька нюансів, яких потрібно обов’язково дотриматися.

Юрист нагадав, що разом із заявою на відстрочку та копіями підтвердних документів треба надати військово-обліковий документ. Його можна згенерувати не лише через мобільний застосунок «Резерв+», але й через «Дію». Якщо такого документа не буде, ТЦК відмовить в оформленні відстрочки на законних підставах.

Адвокат радить усі документи, які підтверджують право на відстрочку (копії свідоцтв про шлюб, про народження, що підтверджують родинні зв’язки, посвідчення про інвалідність) засвідчити нотаріально. Це також часто стає причиною відмови, хоча працівники ТЦК зобов’язані самостійно перевіряти достовірність поданих документів у реєстрах та інформаційних базах.

Окрім того, за словами Романа Сімутіна, заяву та документи обов’язково потрібно надсилати рекомендованим цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Це убезпечить від несподіваної «втрати» документів у ТЦК, наявність яких потім важко буде доказати.

Нагадаємо, Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.