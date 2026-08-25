Відстрочки для студентів працюватимуть по-новому: новий законопроєкт вже у Раді

Військовий квиток і студенти / © ТСН.ua

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить студентам зберігати відстрочку від мобілізації у разі відрахування та переведення до іншого закладу освіти. Ініціатива врегулює випадки, коли зміна навчального закладу не вважатиметься повторним здобуттям освіти.

Про це йдеться у законопроєкті №15553 на сайті парламенту.

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Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 10 Закону України «Про освіту». Автори документа пропонують визначити, що рівень освіти вважається здобутим для встановлення послідовності освіти лише після успішного завершення відповідної програми та отримання документа, який підтверджує здобуття цього рівня.

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«Також пропонується встановити, що продовження здобуття особою рівня освіти, який є вищим за раніше здобутий нею рівень освіти, після відрахування із закладу освіти без успішного завершення відповідної освітньої програми та отримання документа про освіту не вважається повторним здобуттям такого рівня та не порушує послідовності здобуття освіти, визначеної частиною другою цієї статті, за умови продовження здобуття освіти за спеціальністю, за якою особа навчалася до відрахування», — йдеться у законопроєкті.

Якщо законопроєкт ухвалять, то відрахування з університету більше не обов’язково означатиме втрату права на відстрочку. Студенти зможуть зберегти її, якщо продовжать навчання за програмою бакалаврату в іншому закладі вищої освіти. Тобто йдеться про ситуації, коли продовження навчання не вважатиметься повторним здобуттям того самого рівня освіти.

Нагадаємо, що українським студентам відстрочку від мобілізації видаватимуть лише на один семестр замість цілого навчального року. Після завершення кожного семестру заклади освіти під час канікул зобов’язані підтверджувати, що студент продовжує навчання і не відрахований. Особисто ходити до ТЦК для цього не доведеться, оскільки дані оновлюватимуться автоматично через електронні реєстри.

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