Відстрочки для студентів працюватимуть по-новому: до чого готуватися вже від 1 вересня

Відстрочка від мобілізації для студентів / © ТСН.ua

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Від 1 вересня в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Тепер термін дії документа обмежений шістьма місяцями, а головним підтвердженням статусу стає державний реєстр ЄДЕБО.

​Про це йдеться в урядовій постанові №978 від 29 липня 2026 року.

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Щоб не виникало проблем із оформленням відстрочки від мобілізації, студентам варто заздалегідь перевірити, чи правильно внесені відомості про їхнє навчання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Саме дані з цього реєстру тепер є основним підтвердженням права на відстрочку.

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Відстрочка для студентів у новому навчальному році — як діятиме

Однією з ключових змін стали терміни дії відстрочки. Відтепер її оформлюватимуть на семестр, але не більш ніж на шість місяців.

Студентам слід врахувати кілька важливих моментів:

Дані в ЄДЕБО. Необхідно переконатися, що інформація про навчання внесена до реєстру та є актуальною.

Форма навчання. Право на відстрочку мають лише ті, хто навчається за денною або дуальною формою.

Послідовність здобуття освіти. Наступний рівень освіти має бути вищим за той, який людина здобула раніше.

Автоматична перевірка. Дані перевірятимуться державою через електронні реєстри. Якщо система встановить, що підстави для відстрочки більше немає, її можуть скасувати протягом семи днів.

У разі припинення навчання або переходу на заочну форму право на відстрочку втрачається. Якщо змінюється підстава для її надання, потрібно звернутися із заявою до ТЦК та СП. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною.

Поки відстрочка діє, людину не направляють на ВЛК. Виняток становлять випадки, коли студент сам хоче пройти медичний огляд або укладає контракт із ЗСУ.

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Перед початком навчального року також варто перевірити військово-обліковий документ і переконатися, що в ньому є актуальна інформація про чинну відстрочку.

Мобілізація в Україні — останні новини

До слова, на Закарпатті суд визнав незаконною мобілізацію студента, який мав офіційну відстрочку. Працівники ТЦК затримали чоловіка та мобілізували його через те, що в день затримання він був відсутній на навчанні, що представники військкомату розцінили як ухилення. Однак суд постановив, що наявність чинної відстрочки унеможливлює призов, а можливе порушення правил навчання чи обліку не дає права ігнорувати цей статус.

А на Полтавщині ТЦК помилково поставив на військовий облік громадянина Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. Суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов’язав виключити чоловіка з реєстру «Оберіг».

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