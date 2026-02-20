ТСН у соціальних мережах

363
1 хв

Відстрочки зникають в "Резерв+": що робити

Військовозобов’язаного без офіційно підтвердженої відстрочки можуть законно мобілізувати, навіть якщо документа немає через технічний збій у «Резерв+».

Анастасія Павленко
Дані про відстрочку можуть не відображатися

Дані про відстрочку можуть не відображатися / © ТСН.ua

Інколи у військовозобов’язаних виникають проблеми з відображенням відстрочок у застосунку «Резерв+». Попри отримані push-повідомлення про можливе автоматичне подовження, у багатьох користувачів відповідна інформація так і не з’явилася.

У Міністерстві оборони пояснюють, що відсутність оновлення в застосунку означає нестачу або застарілість даних у державних реєстрах.

«Якщо повідомлення про подовження не надійшло, військовозобов’язаним рекомендують особисто звернутися з підтвердними документами до будь-якого зручного Центру надання адміністративних послуг», — зазначили у відомстві.

Водночас в Міноборони наголошують, що ТЦК такі заяви більше не приймають.

Приблизно 90% відстрочок мають пподовжуватися автоматично — без подання заяв, довідок та відвідування установ. Перевірка підстав здійснюється через державні реєстри, а результат відображається безпосередньо в «Резерв+».

Раніше повідомлялося, що звільнені з полону українці тепер можуть отримати відстрочку від мобілізації за спрощеною процедурою. Достатньо одного візиту до ЦНАП, щоб статус оновлювався автоматично що три місяці.

