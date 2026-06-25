Відступ РФ з Кінбурнської коси: українські військові розповіли правду

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У Мережі поширюється інформація про нібито відступ російських військ із Кінбурнської коси та початок наступальних дій Сил оборони України на цій ділянці фронту. Однак наразі ці повідомлення не мають офіційного підтвердження.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

За наявними даними, російські підрозділи продовжують утримувати позиції на Кінбурнській косі. Ба більше, окупанти й надалі використовують цю територію для запуску безпілотників типу «Молнія» у напрямку Миколаєва та Херсона, а також застосовують засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

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Водночас українські військові продовжують завдавати ударів по ворожих об’єктах і створювати максимальні перешкоди для діяльності окупантів у цьому районі.

Інформація про нібито початок наступу ЗСУ на Кінбурнській косі також не підтверджується. Згаданий у соцмережах український прапор, який з’явився над територією коси, був доставлений за допомогою дрона, а не встановлений внаслідок просування військ.

Повідомлення про можливий відхід російських сил спростував і речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. У коментарі «Суспільному» він наголосив, що Кінбурнська коса залишається активною зоною бойових дій, а ситуація там суттєво не змінилася.

Наразі підстав говорити про звільнення Кінбурнської коси або відступ окупаційних військ немає. Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, а інформація про можливі зміни потребує офіційного підтвердження.

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Українські військові встановили прапор на Кінбурнській косі — що відомо

Військові Сил оборони України встановили прапор на Кінбурнській косі, але це не означає повне звільнення території від російських окупантів. Там тривають бойові дії та системно знищується логістика ворога, про що заявляв речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Раніше Регіональне управління Сил тероборони «Південь» повідомило, що українські захисники витіснили окупантів із позицій на Кінбурнській косі, де вже підняли національний прапор. Тоді йшлося про те, що ворог змушений відступати та евакуювати вцілілий особовий склад під вогневим тиском Сил оборони України.

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