Відступ з Донеччини — шлях до політичної катастрофи: жорстка заява Андрія Іллєнка

Андрій Іллєнко

Виведення українських захисників з Донецької області обернеться значною катастрофою для держави як у військовому, так і в політичному плані.

Таку думку висловив офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко, передає «Київ 24».

Розмови про виведення українських сил з Донбасу Іллєнко назвав «злочинною маячнею».

«Ми навіть не маємо всерйоз це обговорювати. Це просто неможливо, і цього не буде. Я впевнений. Я думаю, що ніколи ніхто на це не піде. Тому що це буде означати, що ми здаємо ворогу, е, укріплений район, який він не може взяти більше чотирьох років», — наголосив колишній нардеп.

Іллєнко попередив, що за цим укріпленим районом немає військових можливостей організувати подібну оборону. Тому офіцер певен, що війна буде продовжуватися.

«Росія через тиждень або через день, або через хвилину придумає, скаже: „Україна порушила перемир’я, там, хотіла підірвати Путіна. Тому все, ми починаємо знову наступ“. І вони це зроблять. І в нас уже не буде таких ліній оборони, ми відступимо вглиб країни, армія буде деморалізована. В країні почнеться близька до катастрофічної політична криза. Тому говорити про такі речі, я вважаю, навіть на рівні імовірностей, ми не повинні про це говорити. Це абсурд», — вважає екснардеп.

Чи буде Великоднє перемир’я

Що стосується Великоднього перемир’я, про яке зараз активно точаться розмови, то Іллєнко нагадав, що РФ ігнорувала попередні так звані перемир’я. Тому впливу на полі бою воно не принесе.

«Коли ці перемир’я оголошувалися в минулі рази, не буду говорити про всю лінію фронту, але наш батальйон не відчував в цей день, що відбувається перемир’я. Ворог продовжував наступальні дії, йшли бої. Тому я не сильно думаю, що це вплине на ситуацію на полі бою», — підсумував Андрій Іллєнко.

Що відомо про можливість виходу Сил оборони з Донбасу

Раніше Володимир Зеленський заявив, що переговори поки не дають результатів, бо РФ замість конструктивного діалогу висуває ультиматуми. За його словами, Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.

Держсекретар США Марко Рубіо гучно назвав ці слова президента Зеленського брехнею.

Сьогодні, 31 березня, Зеленський повідомив, що Кремль встановив новий дедлайн із захоплення Донбасу.