"Відступати нікуди, ми на своїй землі": генерал-майор запасу СБУ розповів, що потрібно Україні для перемоги

Україна бореться з дійсно серйозним ворогом, який накопичив багато зброї та людських ресурсів.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун наголосив, що Україні нема куди відступати, адже ми на своїй землі і боронимо своє.

Про це Ягун розповів в ефірі "FreeДом".

За його словами, сьогодні Україна "вимотує" окупантів, адже ворог досі має значну перевагу в кількості озброєння.

"Це тактика виснаження ворога, тому що в нас немає тих ресурсів, на які може розраховувати ворог. Слід розуміти, що ми маємо справу з дійсно серйозним ворогом, який накопичив резерви, який готувався до війни. У нього є якась своя мотивація. І все це загалом дає нам ту злість, яку проявляє ворог стосовно нас", - зазначив Ягун.

Він наголосив, що недооцінювати агресора не варто. Росія досі має багато застарілої техніки.

"У нього (ворога - ред.) є величезні запаси озброєння, боєприпасів. І не зважаючи на те, що все це озброєння вже застаріле, його дуже багато. Людський ресурс також у них є. вони не оголошують мобілізацію і підтягують резерви все більше і більше.

Попри це найбільша проблема РФ - це те, що вона одна. Натомість Україна отримує потужну підтримку від партнерів.

"Але у них великі проблеми, тому що вони одні. Коли поставив собі ціль побороти когось колективного, це навряд чи вийде. Одна надія на те, що підтримка для нас посилюватиметься і з боку партнерів йтиме більше озброєння. Зрозуміло, що нам потрібно посилювати і свої резерви та людські ресурси", - зазначив генерал-майор.

За його словами, все, що потрібно для перемоги, ми маємо підтягнути та сконцентруватись.

"Це довга дорога, яку нам потрібно пройти. У нас немає іншого шляху, окрім іти вперед і перемогти. Відступати справді нікуди. Ми на своїй землі", - наголосив Ягун.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією, які є вирішальними у війні за незалежність.

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