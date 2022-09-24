Відсутні кінцівки, геніталії і мотузки на шиї: скількох людей і якої статі ексгумували на кладовищі в Ізюмі

Після деокупації Ізюму на Харківщині у місті виявили масове захоронення.

На місці масвого поховання в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, з 447 тіл загиблих - 194 особи - це чоловіки; 215 - жінки; 5 - дітей. Крім того, 11 - рештки осіб, стать не визначена.

"У багатьох загиблих відсутні кінцівки, зв’язані руки, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, скрізні кульові поранення, мотузки на шиї", - повідомив Болвінов.

Як повідомлялося, що під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було лише 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули з батьками під час авіанальоту окупантів.

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