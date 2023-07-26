Відсутні ракетоносії у Чорному морі та немає ворожих безпілотників, але ситуація може змінитися - спікер ОК "Південь"

Стала відома ситуація станом на 00:30 26 липня 2023 року на півдні

Стратегічна авіація противника поки не активна.

Про це інформує спікер ОК "Південь" Сергій Братчук у соціальних мережах

У Чорному морі ракетоносії відсутні.

Пусків БпЛА типу "Шахед" не зафіксовано.

Однак близько 1,5 години треба противнику, щоб вивести борти стратегічної авіації (Ту-22м3) на бойові рубежі в акваторії Чорного моря для завдання ракетних ударів.

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Також можливий вивід додаткових одиниць флоту в акваторію Чорного моря.

Береговий ракетний комплекс "Бастіон-П" (КР "Онікс") знаходиться на західному узбережжі Криму. Ракети такого типу ускладнені для збиття.

Тому не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, переходьте в укриття. Ситуація може змінюватися протягом ночі.