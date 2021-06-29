Відсутність апетиту і смерть: у Дніпропетровській області скажена лисиця напала на домашніх тварин

Відсутність апетиту і смерть: у Дніпропетровській області скажена лисиця напала на домашніх тварин

Експерти кажуть, що раз на рік чотириногому потрібно робити щеплення проти сказу.

У Новомосковську Дніпропетровської області дика лисиця напала на домашніх тварин. Виявилося, у хижака сказ. В результаті чого в мікрорайоні ввели карантин.

Про це повідомили в пресслужбі Новомосковської міської ради.

Інцидент стався на вулиці Івана Кутового. Там протиепідеміологічна комісія провела вірусологічні дослідження і підтвердила у лисиці сказ.

"Затверджені заходи щодо ліквідації вогнища сказу, профілактики та недопущення розповсюдження хвороби на території м. Новомосковська. Зараз здійснюється комплекс профілактичних та протиепізоотичних заходів", — розповіли в пресслужбі міської ради.

Там також відзначили, що симптоми сказу у заражених тварин залежать від стадії захворювання. Але в більшості випадків в перший день чотириногі стають пригніченими, лежачими, у них пропадає апетит.

На другий день у тварини з'являється неспокій, вона спробує сховатися в кут, буде хапати ротом повітря і розгризати свою ще не незагоєну від укусу рану. Крім того, тварина може нападати на людей.

Період збудження триває 3—4 дні, на 6—8 день тварина гине.

Як себе убезпечити:

Необхідно щорічно приводити тварин до ветеринара і робити безкоштовне щеплення від сказу.

У разі, якщо домашня тварина без видимих ​​на те причин загинула, необхідно звернутися до ветеринара для встановлення причин смерті.

Якщо ж на територію населеного пункту зайшли дикі тварини, потрібно вжити заходів безпеки, оскільки здорові чотириногі, як правило, уникають зустрічі з людьми.

Нагадаємо, за 30 кілометрів від Одеси на штучних пляжах селища міського типу Фонтанка в каменях оселилися лисиці. Дикі тварини живуть там вже близько пів року і зовсім перестали боятися людей.

Що варто знати про сказ у тварин та як розпізнати симптоми захворювання

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