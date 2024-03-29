Відсутність лазні, хробаки в їжі та недолугі інструктори: нардеп Гончаренко жахнувся від ситуації на навчальному полігоні

Зацікавленим у наведенні порядку нардеп пообіцяв при особистому зверненні назвати, про який саме полігон йдеться.

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив скриншот своєї переписки із військовим, який проходить базову загальновійськову підготовку на одному з навчальних полігонів у зоні відповідальності ОК “Північ”, де готують новобранців ЗСУ.

В опублікованому повідомленні чоловік, якому нардеп схильний довіряти, перелічив головні недоліки “навчання”.

За його словами, на полігоні вкрай незадовільно облаштований побут, зокрема військові живуть у наметах, не мають можливості скористатися лазнею та попрати одяг, на кухні — антисанітарія, через яку багато хто із військових хворіє.

“На роздачі стоять без рукавичок, черпають своїми кружками. В їжі — черв’яки. Результат — половина табору хворі”, - пише військовий.

Також він звертає увагу на непрофесійне навчання, яке відбувається за “папірцями”, які самі ж інструктори називають непотрібними, а практичні тренування часто взагалі не проводяться.

“Замість уроків виходимо в ліс і сидимо. Інколи вони травлять байки, як воювали, якщо воювали”, - скаржиться військовий, зауваживши, що тільки троє інструкторів проводять заняття гідно.

Під час перевірок, за словами військового, відбувається “чиста армійська кругова порука” із забороною скаржитись на те, що відбувається на полігоні.

Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив повідомлення про ситуацію на навчальному полігоні / Фото: Telegram/Олексій Гончаренко

“ОК Північ зверніть увагу, будь ласка. Давайте будем виправлятись. Ну берем людей мотивованих, які хочуть навчитись і бути підготовленими. Ну треба якийсь порядок щоб був. Прошу звернути увагу і головнокомандуючого Сирського”, - прокоментував цей допис Олексій Гончаренко.

Зацікавленим у наведенні порядку нардеп пообіцяв при особистому зверненні назвати, про який саме полігон йдеться.

Нагадаємо, раніше журналіст і письменник, експолонений бойовиків так званої "ДНР", а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв відверто розповів про проблеми у навчальних центрах ЗСУ, особливо з особовим складом, яких направляють з ТЦК. Зокрема, він розповів про безхатька, якого у ТЦК мобілізували із ногами, які гнили і сочилися.

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