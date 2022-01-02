Відсутність локдауну, продовження дії COVID-сертифікатів та пігулки: чого очікувати у боротьбі з коронавірусом в Україні

Відсутність локдауну, продовження дії COVID-сертифікатів та пігулки: чого очікувати у боротьбі з коронавірусом в Україні

На рівні областей дуже багато залежить від місцевих органів влади.

З 3 грудня в Україні обмежили перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам "Омікрон". Переважно йдеться про африканські країни. Також продовжують діяти норми, які стосуються обов'язково тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів.

Про це заявив "Суспільному" заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Також зараз влада продовжує працювати з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями. Скоріш за все, до кінця січня ці роботи будуть виконані.

"Є певні ризиковані точки, як-то публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях. Тому з боку МОЗ ми повністю оновили вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів. За нашим переконанням, ці норми можуть мінімізувати кількість контактів і ризиків інфікування", - зауважив він.

На відкритому повітрі ризик інфікуватися набагато менший, тому що вентиляція повітря на достатньо хорошому рівні. Щодо святкування в закритих приміщеннях, до них дійсно мають застосовуватися доволі жорсткі обмеження щодо невакцинованих осіб.

Зараз в жодній області України немає такої ситуації, щоб був відкритий або прихований епідемічний процес. Проте навіть на фоні "червоного" рівня епідемічної небезпеки на рівні областей дуже багато залежить від місцевих органів влади.

Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все. Адже "Омікрон" може призводити до непередбачуваних наслідків. Спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження немає можливості, але локдаунів поки що не очікується.

Щодо продовження дії COVID-сертифікатів, то зараз все опрацьовується технічно: найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату.

А щодо пігулок від COVID-19, то відповідна угода вже укладена, очікується на появу таких ліків впродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням. Вони будуть призначені відповідно до протоколу, тобто їх будуть призначати лікарі.

Нагадаємо, в Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч хворих.

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