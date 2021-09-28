Відсутність паперу і відкриті туалети: в одній зі шкіл у Дніпрі діти соромляться ходити до вбиральні (фото, відео)

Відсутність паперу і відкриті туалети: в одній зі шкіл у Дніпрі діти соромляться ходити до вбиральні (фото, відео)

У туалетах також немає відер для сміття.

У Дніпрі в одній зі шкіл розгорівся скандал через відсутність туалетного паперу і відкриті кабінки у вбиральні. Через це діти соромляться ходити в туалет.

Про стан вбиральні написала в соцмережі і прикріпила відео мама першокласниці.

На ролику видно, як в туалеті кабінки розділені лише фанерою. В той же час в них немає ні туалетного паперу, ні відер для сміття. А очевидці інциденту кажуть, що спостерігається це в загальноосвітній школі №113.

"Крик батьків. Сюди ходять малюки. Немає ні паперу, ні відер. Співробітники школи скаржаться, що забивається туалет. А куди подіти папір дітям шести років? Я мама дівчинки, яка ходить в перший клас. Вона не може сходити в туалет, тому що ходять всі. Тому вона терпить", — розповіла мама дівчинки.

Пізніше в школі все ж таки спробували виправити ситуацію. Там поставили в убиральні сміттєві відра і повісили туалетний папір.

Скріншот

ТСН.ua в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради повідомили, що оновлення шкільних туалетів в місті відбувається "згідно з планом".

"З 2018 року департаментом капітально відремонтовано близько 500 вбиралень у школах міста. Такі туалетні кімнати з сучасними ремонтами, кабінками з дверми, безконтактними сушарками та кранами. З 2021 року ремонти відбуваються відповідно плану, який надали батьківський та педагогічний актив кожної школи. Щодо ситуації в школі, то туалетний папір там є", — повідомили нам в департаменті.

Нагадаємо, що у Дніпрі вихователька дитячого садка знущалася з дитини.

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