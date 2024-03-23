Відсутність світла і графіки відключень: яка ситуація в регіонах після масштабної атаки

В Україні поступово ліквідують наслідки масштабної ворожої атака на об'єкти енергетики вночі 22 березня. Втім, є відключення світла у Харкові та в Хмельницькій області, в Одесі - запровадили графіки.

Про стан енергосистеми країни повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Наразі найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Енергетики працюють над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою.

В Хмельницькій області все ще є відключення споживачів. В регіоні тривають ремонтні роботи.

В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень електроенергії через мережеві обмеження, що сталися через пошкодження підстанцій. В компанії наголошують, що вцілілі ділянки мережі не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для потреб споживачів.

Крім того, цієї ночі росіяни знову завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області. Під час атаки безпілотників та артилерійських обстрілів було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та знеструмлено дві магістральні лінії. У результаті була виведена з роботи резервна схема живлення Запорізької атомної станції, яку вже вже вдалося відновити.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованого ракетного удару по Україні 22 березня. Багатьом населеним пунктам вже вдалося повернути електроенергію. Найскладніша ситуація залишається у Харкові.

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