Відсидів строк за вбивство без доказів провини: чоловік відсудив в України 5 млн грн

Івано-Франківський апеляційний суд зобов’язав державу виплатити 5 млн грн моральної шкоди чоловіку, якого засудили за вбивство без достатніх доказів.

Таке рішення ухвалив Івано-Франківський апеляційний суд, передає Oboz.ua.

Злочин, за який засудили чоловіка, стався у ніч проти 19 серпня 2013 року в одному із сіл Коломийського району. За матеріалами справи, невідомий проник до будинку самотньої літньої жінки, яка позичала гроші під відсотки. Нападник вимагав гроші, а після відмови завдав потерпілій 26 ножових ударів. Із помешкання він забрав 10 тисяч гривень і мобільний телефон, який згодом викинув.

У вбивстві звинуватили 28-річного чоловіка, який раніше притягувався до відповідальності за крадіжку. Він провину не визнавав і наполягав, що під час злочину перебував удома. Дані з його ноутбука свідчили, що у відповідний час пристроєм користувалися.

Водночас слідство не отримало прямих доказів його причетності. На місці злочину не виявили жодних слідів перебування підозрюваного, не було знайдено крові на його речах, знаряддя вбивства також не встановили. Свідків, які могли б підтвердити його участь у злочині, не було.

Єдиним доказом став відбиток пальця на батареї мобільного телефона загиблої. Сам телефон знайшли у траві за кілька кілометрів від місця вбивства. Обвинувачений стверджував, що цей доказ міг бути сфальсифікований, і припускав, що батарею могли замінити на іншу, з його відбитками. Втім, суди попередніх інстанцій ці пояснення відхилили, вказавши, що він не довів фактів неправомірних дій слідства.

Попри відсутність інших доказів, різні судові інстанції чотири рази визнавали чоловіка винним і призначали покарання — 13 років позбавлення волі. Через дію норми, за якою один день попереднього ув’язнення зараховувався як два дні покарання, фактично він відбув строк за 6,5 року.

У 2020 році чоловіка звільнили під особисте зобов’язання, однак судові розгляди тривали. Згодом в 2024 року сду знову виніс обвинувальний вирок та засудив чоловіка до 13 років. Остаточну крапку у справі поставили у січні 2025 року: Верховний Суд скасував усі попередні рішення та закрив провадження. Суд дійшов висновку, що обвинувачення не доведене поза розумним сумнівом, наявних доказів недостатньо, а можливості їх отримати — вичерпані.

Після закриття справи чоловік звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди. Він оцінив її у 15 млн грн, вказавши, що роки перебування у СІЗО підірвали його здоров’я, а також призвели до фінансових втрат — податкова нарахувала штрафи і пеню за несплату єдиного соціального внеску та заблокувала рахунки. Крім того, за його словами, незаконне переслідування вплинуло на його репутацію, соціальні зв’язки та можливість вести підприємницьку діяльність.

Коломийський міськрайонний суд частково задовольнив позов і присудив 2 млн грн компенсації. Водночас апеляційний суд збільшив суму до 5 млн грн.

